«Россельхозбанк» и «Центр Агроаналитики» разработают ценовые индексы

Центр отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» и ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России с 2020 года договорились обмениваться данными о конъюнктуре рынков АПК и создавать совместные аналитические продукты.

Так, центры будут заниматься выявлением ниш для развития импортозамещения и осуществлять мониторинг международных рынков. На основании этой информации «Россельхозбанк» намерен разрабатывать ценовые индексы, которые будут отражать актуальную среднюю стоимость товаров конкретных категорий в регионах и тем самым помогать отечественным производителям формировать ценовую политику.

«Зачастую производители тратят непропорционально много ресурсов для установления рыночной цены. Мы уверены, что оперативные и конкретные ценовые индексы сделают более эффективным ценообразование как на крупных, так и на мелких и средних предприятиях», — отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

В настоящее время работа по выявлению ниш для развития импортозамещения становится все более актуальной по мере роста доли продукции отечественного производства в укрупненных товарных группах. Продовольственная безопасность страны обеспечена, но возможности для экстенсивного развития все еще присутствуют в отдельных сегментах растениеводства и животноводства.

Предоставление актуальной аналитики по международным рынкам позволит повысить уровень информационного обеспечения российских экспортеров.

«Мы очень часто не согласны с прогнозами наших зарубежных коллег, которые, например, по-прежнему не видят в России одного из перспективных экспортеров продукции животноводства. А ведь такие прогнозы могут иметь конкретные экономические последствия, в частности при принятии инвестиционных решений», — подчеркнул руководитель «Центра Агроаналитики» министерства Дмитрий Авельцов.

В 2020 году «Центр Агроаналитики» и «Россельхозбанк» подписали соглашение о сотрудничестве.

Развитие сотрудничества будет способствовать повышению прозрачности рынков АПК и предсказуемости их конъюнктуры, что напрямую повлияет на инвестиционную привлекательность отрасли и впоследствии скажется на эффективности сельхозпроизводства.

В рамках соглашения «Центр Агроаналитики» оказывает «Россельхозбанку» услуги по информационно-аналитическому сопровождению, в частности предоставляет аналитическую информацию об инвестиционной привлекательности АПК в регионах России, динамике средних цен производителей на сельхозпродукцию, внешнеэкономической деятельности в сфере АПК, проводит экспертную оценку уровня развития отдельных подотраслей в целом по стране и в разрезе субъектов России.