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17:10, 27 февраля 2018 332
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Россельхозбанк и администрация Приморского края заключили Соглашение о сотрудничестве

Россельхозбанк и администрация Приморского края заключили Соглашение о сотрудничестве

Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подписали Соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на развитие взаимодействия банка и администрации края в целях укрепления экономического и промышленного потенциала региона. Стороны намерены расширять сотрудничество по вопросам реализации инвестиционных проектов, поддержки малого и среднего предпринимательства, территорий опережающего социально-экономического развития и территорий свободного порта, а также наращивать взаимодействие в рамках программ инфраструктурного развития Приморского края.

«Приморье, как один из основных регионов Дальнего Востока России, имеет значительный потенциал дальнейшего социально-экономического развития и представляет для банка особый интерес. Мы оказываем существенную поддержку агропредприятиям региона и в дальнейшем готовы увеличивать ее объемы, а также принимать участие в реализации других приоритетных проектов края. Уверен, что подписанное Соглашение создаст для этого необходимые условия», — отметил Дмитрий Патрушев.

Россельхозбанк работает на территории региона с 2002 года. За этот период в экономику Приморского края направили свыше 85 млрд рублей заемных ресурсов, из них порядка 40 млрд рублей выдали заемщикам АПК. Банк является опорной финансовой организацией для аграриев региона и предоставляет финансовые средства как на текущие, так и на инвестиционные цели.

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