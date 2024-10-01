«Росгосстрах» завершает присоединение цифровой страховой «Пульс»

Компания «Росгосстрах» завершает процесс интеграции цифровой страховой «Пульс», которая становится составной частью самого известного страховщика страны.

Компания «Росгосстрах» завершает процесс интеграции цифровой страховой «Пульс», которая становится составной частью самого известного страховщика страны. Присоединение этого инновационного стартапа позволит «Росгосстраху» качественно усилить направление онлайн-продаж и дистанционного взаимодействия со страхователями, а также расширить клиентскую базу за счет более молодой аудитории, активно использующей современные инструменты страховой защиты — в том числе в формате подписок.

Полисы и подписки более чем 600 тыс. клиентов компании «Пульс» продолжают действовать без изменений. Для страхователей сохраняются личные кабинеты и чат поддержки — просто страховщиком по заключенным договорам теперь является «Росгосстрах». Пролонгация страховых подписок тоже осуществляется как раньше — автоматически, онлайн и по прежней цене. Кроме того, клиенты «Пульса» получают доступ к широкому ассортименту востребованных страховых продуктов «Росгосстраха», в том числе — ОСАГО и каско.

Сотрудники «Пульса» уже присоединились к многотысячной команде «Росгосстраха» и продолжают работу по развитию цифровых продаж и онлайн-сервисов в страховой компании федерального масштаба. Генеральный директор СК «Пульс» Ольга Крымова остается членом Правления «Росгосстраха» и в этой роли будет отвечать за проект перехода «Росгосстраха» на новую IT-платформу в рамках программы импортозамещения.

«Росгосстрах» находится в стадии активной трансформации, ведь готовность к быстрым изменениям позволит нам укреплять позиции на высококонкурентном страховом рынке. Присоединение «Пульса» и дальнейшее развитие цифровых процессов помогут компании привлекать новых клиентов, демонстрируя им широкий спектр возможностей для оперативного решения практически любых страховых задач, — говорит генеральный директор СК «Росгосстрах» Максим Шепелев. — Мы рассчитываем, что гибкость и технологичность присоединенной компании, помноженные на опыт, устойчивость и масштаб «Росгосстраха», дадут новый импульс в развитии и нам, и всему страховому рынку".