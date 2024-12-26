«Росгосстрах» застраховал Деда Мороза из Великого Устюга и Снегурочку из Костромы

«Росгосстрах» снова застраховал от несчастного случая знаменитых новогодних волшебников — Деда Мороза и Снегурочку. Сертификаты сказочным героям во время спектакля для детей в Костромской резиденции Снегурочки вручили сотрудники филиала «Росгосстраха» в Костромской области: руководитель УО «Костромской» Светлана Капралова и территориальный директор Анастасия Полякова.

По уже сложившейся традиции Дед Мороз прибыл из Великого Устюга в Кострому, чтобы на родине Снегурочки поздравить костромичей и гостей города с наступающим Новым годом и зажечь праздничные огни на главной городской елке — в сквере у памятника Ивану Сусанину, тем самым дав официальный старт новогодним праздникам.

После этого, как рассказала Анастасия Полякова, в официальной резиденции Снегурочки состоялось театрализованное поздравление для детей. Это была сказка-квест, в которой дети спасали своих любимых новогодних героев от злых сил. Конечно, все закончилось благополучно — как и положено в сказках. После представления каждый юный зритель получил от Деда Мороза и Снегурочки подарок. А сами зимние волшебники получили подарок от «Росгосстраха»: сертификаты, по которым они застрахованы от несчастного случая — каждый на один миллион рублей. Ведь отправятся Дед Мороз и Снегурочка из Костромы в путь по всей стране, а дорога всегда сопряжена с опасностями.

По полису «Росгосстраха» Дед Мороз и Снегурочка застрахованы от несчастного случая по полному пакету рисков, включая риск растаять под солнечными лучами бога плодородия Ярило — как это произошло в сказке А.Н. Островского «Снегурочка». Защита действует 24 часа в сутки — теперь до следующего Нового года.

«Все мы хоть немного, но верим в чудо, в то, что Новый год принесет удачу и исполнение желаний. Это так важно, чтобы вера в добро и волшебство у нас никогда не иссякла! Страхуя наших сказочных героев от несчастного случая, мы от души желаем, чтобы еще много лет эти замечательные персонажи дарили всем — и большим и маленьким — новогодний праздник и веру в добро и чудеса, — говорит директор Ивановского и Костромского филиалов „Росгосстраха“ Юлия Соколова. — И, как сказал в своем поздравлении Дед Мороз, пусть в наших сердцах никогда не будет вьюг и метелей. Пусть Новый год откроет новую белоснежную страницу в жизни каждого из нас и сделает ее сказочно прекрасной. С Новым годом!»