«Росгосстрах»: в компанию поступили сообщения от клиентов, имущество которых пострадало после атак БПЛА на Москву

На 12 марта в Единый коммуникационный центр «Росгосстраха» поступило три заявления от клиентов компании, у которых после масштабной атаки БПЛА в ночь на вторник было повреждено имущество. Ранее, по сообщениям Минобороны РФ, на территории Московской области силами ПВО перехвачен и уничтожен 91 беспилотник . Упавшими обломками повреждены здания в Видном и Раменском, а также на Домодедовской улице в Москве, сгорел жилой дом в одном из подмосковных коттеджный поселков, повреждены автомобили на парковке «Мираторга» в Домодедово.

Среди тех, чье имущество пострадало, были клиенты «Росгосстраха». Так, в одном из СНТ на территории Воскресенского муниципального округа из-за падения БПЛА был поврежден дом: расщепило брус, перекосило дверь, сломано крыльцо, а также выбиты окна в доме и в бане. Повреждены окна и в одной из квартир многоэтажного дома в Раменском. Еще одно сообщение поступило о повреждении застрахованного в «Росгосстрахе» по каско грузовика.

Как рассказал начальник Управления клиентских коммуникаций «Росгосстраха» Николай Ананьев, обращения в Единый коммуникационный центр стали поступать на следующий день после ночной атаки БПЛА: звонили и писали в чат клиенты из Москвы и Подмосковья, которые хотели убедиться, что их полисы обеспечивают финансовую защиту в том числе и в случае повреждения имущества обломками БПЛА.

«Каждому обратившемуся клиенту компании мы еще раз напоминали о том, что риск падения летательных аппаратов, в том числе непилотируемых, их частей, иных предметов наряду с другими более привычными рисками — „пожар“, „стихийные бедствия“, „залив“ и т. д. — уже давно включен „Росгосстрахом“ в стандартный пакет покрытия по классическим и коробочным продуктам страхования имущества физических лиц, — говорит Николай Ананьев. — Мы стараемся, в первую очередь, успокоить звонившего — если человек очень взволнован, поддержать и заверить в том, что компания оперативно выполнит все свои обязательства по договору страхования. И, если требуется, консультируем по порядку подачи заявления на страховую выплату».

Также был всплеск звонков с вопросами о том, как можно застраховаться от подобных ситуаций. Звонившим сообщали, что в конце прошлого года «Росгосстрах» запустил в ряде регионов пилотные продажи доступного по цене продукта «Защита от дронов» для тех, кто не имеет полного полиса страхования имущества от других рисков. Параллельно страховые агенты «Росгосстраха» из Подмосковья обзванивали своих клиентов, чтобы выяснить нет ли среди них пострадавших.

Николай Ананьев напомнил, что заявить о страховом событии и проконсультироваться клиенты «Росгосстраха» могут, позвонив в Единый коммуникационный центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также страхователи могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании http://www.rgs.ru/ и написать сообщение.

Все обращения застрахованных, пострадавших от атаки БПЛА, берутся на особый контроль, а в коммуникационном центре «Росгосстраха» выделены операторы с базовым психологическим образованием, которые подключаются к общению с клиентом, если он испытывает сильный стресс. Задача таких операторов — минимизировать волнения клиентов, успокоить, подчеркнув, что процесс урегулирования страхового случая пройдет просто и быстро. По поступившим в «Росгосстрах» заявлениям уже работают эксперты компании, проводят оценку ущерба, чтобы в кратчайшие сроки выплатить всем пострадавшим страховое возмещение и помочь с ликвидаций последствий после атак БПЛА.