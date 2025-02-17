«Росгосстрах»: в 2024 году количество обращений по каско от владельцев китайских автомобилей еще удвоилось

По мере насыщения российского автопарка автомобилями китайских марок отечественным страховщикам все чаще приходится заниматься организацией восстановительного ремонта этих машин после аварий и других происшествий. Как подсчитали в «Росгосстрахе», количество заявлений о страховых случаях с китайскими автомобилями по полисам каско в четвертом квартале 2024 года выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. И это притом, что за предыдущие два года рост был четырехкратным.

Топ-5 автомобильных марок из КНР, чаще всего фигурировавших в заявлениях в «Росгосстрах» о страховом случае, за год не изменилась, лишь поменялся их порядок. Если в конце 2023-го по количеству обращений лидировали владельцы Chery, Haval, Geely, Omoda и Changan, то по итогам прошлого года различные модели марки Changan вышли на вторую позицию, а OMODA опередила Geely, теперь замыкающую пятерку.

При этом Changan, Haval и Omoda показали за год и максимальный рост по количеству заявленных страховых случаев: в 4,4 раза, в 2,5 раза и в 2,4 раза, соответственно. Для сравнения количество обращений по застрахованным автомобилям марки Chery увеличилось лишь на 17%.

«В предыдущие два года мы наблюдали рост средней выплаты по популярным моделям китайских автомобилей. Так, в конце прошлого года она была на 73% больше, чем в начале 2022-го. В течение 2024 года размер среднего возмещения по страховым случаям с авто из КНР практически не изменился, — отмечает начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК „Росгосстрах“ Людмила Юсова. — По некоторым маркам в течение года был небольшой рост, по другим, напротив снижение среднего чека — и это, как правило, была оплата работ по восстановительному ремонту на СТОА. Даже в условиях сложностей с логистикой и поставками запчастей мы придерживаемся убеждения, что, покупая каско, клиент возлагает на страховую компанию все заботы по организации ремонта его машины после страхового случая, и стараемся соответствовать этим ожиданиям. И сегодня, в том числе и благодаря возможности полного цифрового урегулирования убытка, 50% клиентов с полисами каско „Росгосстраха“ получают направление на сервис в первые три дня после подачи заявления о наступлении страхового события».