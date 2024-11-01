«Росгосстрах» удостоен награды за вклад в развитие страхования от онкозаболеваний

На состоявшемся 31 октября в Москве ежегодном Форуме лидеров страхового рынка «Росгосстрах» удостоен диплома за вклад в развитие страхования от онкологических заболеваний. Компания на протяжении ряда лет активно работает в этом сегменте добровольного медицинского страхования, создавая и совершенствуя продукты страховой защиты от критических заболеваний в тесном взаимодействии с ведущими научными и медицинскими центрами страны.

Недавно «Росгосстрах» выпустил новые версии своих популярных продуктов страхования от критических заболеваний «Здоровье дороже» и «Лечение без границ». Это коробочные решения, которые призваны помочь застрахованным справиться со смертельно опасными болезнями. В случае выявления онкологического или другого критического заболевания клиенту будет организовано лечение в ведущих клиниках нужного профиля, а также при необходимости реабилитационно-восстановительные мероприятия. В покрытие продуктов входит и единовременная денежная выплата 200 тыс. рублей — с целью частично возместить потерю дохода из-за болезни.

«Онкологические заболевания опасны тем, что они не заметны на ранней стадии и не имеют поначалу особенных симптомов. И здесь самое важное — внимательно относиться к своему здоровью, регулярно обследоваться, сразу обратиться к врачу, если что-то тревожит, — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК „Росгосстрах“ Ольга Купцова. — Онкострахование призвано максимально быстро и качественно помочь человеку справиться с болезнью и продолжить жить полноценной жизнью. И задуматься о страховой защите от критических болезней лучше заранее — ведь статистика показывает, что рак „молодеет“. К тому же в юном возрасте полис обойдется дешевле — поскольку вероятность заболеть у молодых людей все же меньше, чем у пожилых. С учетом этого мы ввели ценовую градацию наших продуктов онкострахования в зависимости от возраста клиентов. При этом мы продолжаем работу по совершенствованию покрытия наших продуктов, которые предполагают полноценное сопровождение и поддержку клиентов при наступления страхового случая — от перепроверки диагноза до наблюдения после лечения».

Форум лидеров страхового рынка, который организуют Агентство страховых новостей и аналитический центр «БизнесДром», традиционно собирает руководителей ведущих страховых компаний и брокеров России, представителей Банка России и Федеральной антимонопольной службы и является экспертной площадкой для обмена мнениями о перспективных направлениях развития страховой отрасли.