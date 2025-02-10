«Росгосстрах»: самым аварийным месяцем 2024 года стал январь

Зимние месяцы стали самыми аварийными для российских автомобилистов в 2024 году, свидетельствует статистика компании «Росгосстрах». На январь, февраль и декабрь приходится 29% из более чем 186 тыс. страховых событий, заявленных в компанию клиентами с полисами ОСАГО и автокаско.

Впрочем, статистические показатели по добровольному и обязательному автострахованию различаются. По ОСАГО самый богатый «урожай» аварий собрал снежный и морозный январь прошлого года — 11% обращений от автомобилистов в 2024 году пришлось на этот месяц. По каско пик страховых событий пришелся на июль — 9%, да и в целом летние месяцы принесли автовладельцам больше проблем, чем остальные времена года.

«Хотя самым распространенным случаем по договорам каско является ДТП, полис добровольного страхования покрывает также и риски ущерба автомобилю в результате стихийного бедствия, повреждения животными, подтопления, противоправных действий третьих лиц и других событий, по которым обращение по ОСАГО невозможно. Летом, в „высокий“ сезон автопутешествий, а также из-за свойственных этому времени погодных катаклизмов эти риски становится более актуальными, и поэтому автомобилисты с каско обращаются по страховке чаще, — поясняет разницу начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК „Росгосстрах“ Людмила Юсова. — Но в целом наш опыт работы в автостраховании показывает, что в среднем на одно обращение по каско приходится 4-5 обращений по ОСАГО. И для прошлого года это соотношение тоже было характерным».

Чаще всего в 2024 году после ДТП по полисам ОСАГО в «Росгосстрах» обращались клиенты из Москвы (9%), республик Башкортостан (7%) и Татарстан (5%). В десятку по количеству страховых случаев Свердловская и Иркутская области, Пермский край, Самарская область, Санкт-Петербург, Вологодская и Московская области. Топ-5 регионов по обращениям автомобилистов с полисами добровольного страхования, выглядит чуть иначе: Москва (18%), Санкт-Петербург (10%), Татарстан (5%), Нижегородская область (4%) и Башкортостан (3%).