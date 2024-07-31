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«Росгосстрах»: самые дорогие авто из КНР ввезены по параллельному импорту

Самые дорогие машины, произведенные автоконцернами из КНР, в «Росгосстрахе» страхуют в основном жители столичного региона и Санкт-Петербурга. Также среди собственников китайских автомобилей из топ-10 по максимальной для своей марки страховой сумме есть клиенты из Самарской, Ростовской и Ивановской областей.

В десятке дорогих китайских машин, застрахованных по каско в «Росгосстрахе», заметно доминирование электромобилей и гибридов. Это Zeekr 009 и 001, Voyah Dreamer и Passion, Hongqi E-HS9, LiXiang L9 и L7, Avatr 11. Из авто с бензиновой силовой установкой в топ-10 попали представительский Hongqi H9 и Jetour X90 Plus в специальном исполнении. Все эти автомобили 2023-24 года выпуска, страховая сумма для самого дорогого Zeekr 009 составила почти 12,7 млн рублей, для замыкающего десятку LiXiang L7 — 9 млн рублей.

Примечательно также, что значительная часть этих авто поставлялись в Россию по каналам параллельного импорта. Вообще же среди застрахованных в «Росгосстрахе» китайских автомобилей в ценовой категории от 9 млн рублей с заметным отрывом от остальных преобладает продукция LiXiang — машинам это марки отдают предпочтение как страхователи-мужчины, так и женщины. На втором месте у женщин — электромобили Zeekr, в то время, как у мужчин — Voyah.

«Страхование автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, и тем более использующих электрическую силовую установку, имеет свою специфику. Рассчитать справедливый тариф для таких машин весьма непросто — и еще недавно найти страховщика, например, для LiXiang L9 было достаточно сложно, — говорит директор по развитию портфеля ОСАГО „Росгосстраха“ Юрий Стрекалов. — Но по мере изменения состава автопарка и появления в нем не только машин массового сегмента, но и премиальных электрокаров и гибридов из КНР страховые компании перестраивают работу, чтобы удовлетворить запросы на финансовую защиту таких авто».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания. www.RGS.ru