«Росгосстрах»: Рязанская область вошла в топ регионов по доле безаварийных водителей

Несмотря на самый плотный автомобильный трафик в столичных агломерациях, Москва и Санкт-Петербург вместе со своими пригородами и городами-спутниками вошли в число регионов, где сегодня отмечается самая большая доля аккуратных водителей, страхующих свою гражданскую ответственность при управлении транспортными средствами в «Росгосстрахе». Там больше всего автомобилистов имеют 13 класс и коэффициент «бонус-малус» (КБМ), равный 0,46. Это значит, что они оформили полис ОСАГО с максимальной скидкой за безаварийную езду в течение длительного времени.

В частности, лидерами по доле безаварийных водителей стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (по 46%), Пермский край (43%), Московская область (42%) и Москва (38%), Вологодская и Иркутская области (по 37%), Рязанская область (36%) и Тюменская область (35%). На десятой строчке с показателем в 34% автомобилистов с минимальным КБМ разместилось сразу пять регионов: Республика Карелия, Псковская, Смоленская и Тульская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

В целом же по компании «Росгосстрах» количество водителей с максимальной скидкой сейчас составляет 30%, причем в начале года было около 25%. При этом доля автомобилистов с КБМ, равным 3,92 — то есть, часто становящиеся виновниками ДТП — в «Росгосстрахе» составляет всего 0,02%. Больше всего таких «серийных» нарушителей живет в Москве, Подмосковье, Татарстане, Самарской области и Башкортостане.

«Коэффициент „бонус-малус“ остается одним из ключевых показателей, позволяющих оценить потенциальную убыточность водителя. Хотя сейчас страховщики используют и другие факторы при оценке рисков конкретного автомобилиста, чтобы предложить ему максимально справедливую стоимость полиса, — говорит директор по развитию портфеля ОСАГО „Росгосстраха“ Юрий Стрекалов. — Рынок движется в сторону свободного ценообразования — уже сейчас водители, часто провоцирующие аварии, платят больше аккуратных».