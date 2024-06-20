«Росгосстрах» продлил договор страхования кота Бегемота из «Булгаковского дома»

Компания «Росгосстрах» возобновила полис страхования кота Бегемота из музея-театра «Булгаковский дом».

Компания «Росгосстрах» возобновила полис страхования кота Бегемота из музея-театра «Булгаковский дом». Черный мейнкун добросовестно служит в известном доме с «нехорошей квартирой» на Большой Садовой улице в Москве, радуя его посетителей. Полис по программе «Зверье мое» поможет сотрудникам музея сохранить здоровье и хорошее самочувствие животного за счет оперативных онлайн-консультаций с ветеринарными врачами. Если потребуется, страховщик компенсирует расходы на очное лечение кота в ветклинике.

Кот Бегемот был первым застрахованным по программе защиты здоровья домашних питомцев «Зверье мое». Этот продукт предлагается в трех вариантах. Первый и самый доступный по цене вариант «Телеветеринария» предусматривает дистанционную поддержку клиента опытными ветеринарами почти 30 специальностей. Этот вариант предусматривает оказание помощи любому животному, даже экзотическому. При выборе вариантов «Стандарт» или «Оптима» помимо телеветеринарии предусмотрена также компенсация расходов на лечение кошки, собаки, хорька или мини-пига при заболеваниях или несчастных случаях, а также включено возмещение расходов за лечение после укуса клеща в полном объеме без франшизы и каких-либо доплат.

Как отмечают в страховой компании, собачники чаще покупают этот страховой продукт. «Среди застрахованных нами животных собак в 1,5 раза больше, чем кошек, — рассказала руководитель направления Департамента продуктового маркетинга ПАО СК „Росгосстрах“ Светлана Мухаева. — По статистике обращений по полисам мы видим, что клиентам с собаками чаще требуются и очные визиты или лечение в ветеринарной клинике. Причем, за одну из операций „Росгосстрах“ уже выплатил хозяину застрахованного животного более 80 тыс. рублей. В то же время по количеству удаленных консультаций преобладают владельцы кошек. Самая распространенная причина для обращения у них — мочекаменная болезнь у питомца, что требует лечения или поддержки после лечения».

К счастью, Бегемоту помощь ветеринаров не потребовалась, и кот из «Булгаковского дома» пребывает в добром здравии и хорошем настроении. Отметим, что, несмотря на популярность романа «Мастер и Маргарита», а также фильмов и сериалов по его мотивам, имя черного кота из свиты Воланда не стало распространенным. В «Росгосстрахе» мейнкун с Большой Садовой — единственный из застрахованных с такой кличкой.

Вообще, если судить по страховому портфелю компании, самой популярным кличкой кошек сегодня является Буся или Бусинка. На втором месте — традиционный Барсик, на третьем — Муся и Симба. Казалось бы, «классические» Васьки и Василисы оказались лишь на четвертой по популярности позиции среди застрахованных «Росгосстрахом» котов и кошек.