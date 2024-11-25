«Росгосстрах» поделился практикой стратегических изменений в компании

Руководитель направления внедрения стратегических изменений СК «Росгосстрах» Светлана Берендеева рассказала о созданной системе реализации стратегических целей в компании, выступив на 18-й конференции «Автоматизация корпоративных бизнес-процессов».

Мероприятие, организованное группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru в Москве, объединило более 20 спикеров-экспертов крупнейших компаний, которые обсудили текущие задачи процессного офиса и поделились реальными кейсами без «воды».

Светлана Берендеева представила кейс «Росгосстраха», который в начале 2024 года принял новую стратегию и проходит процесс активной трансформации, и показала, как прозрачность целей создает команды изменений и вовлекает в достижение амбициозных целей.

«Росгосстрах» — страховщик с 103-летней историей, и только за последнее десятилетие он прошел через множество изменений, что сформировало в многотысячном коллективе сотрудников определенное недоверие", — отметила Светлана Берендеева. Эксперт компании поделилась инструментами и активностями, которые помогли поменять отношение команды и вовлечь большое количество сотрудников в процесс изменений.

«Мы начали с формирования целей и применили новый для „Росгосстраха“ метод — OKR. Это система постановки, синхронизации и мониторинга целей и ключевых результатов, которая помогает стремиться к амбициозным достижениям. Через формулировку смыслов она позволяет командам держать фокус на стратегических изменениях и выходить за рамки привычного. Для нас постановка целей через формулировку смыслов стала настоящим вызовом, который мы с успехом преодолели. В первый раз этот процесс занял немало времени, о котором мы ни разу не пожалели», — поделилась Светлана Берендеева.

Итогом стало общее для всей компании дерево целей на трех уровнях декомпозиции, от стратегических целей к целям подразделений и далее к качественным изменениям. Самостоятельная постановка целей подразделениями повысила их уровень вовлеченности и ответственности. Совместная работа над целями с топ-менеджментом создала устойчивый канал обратной связи.

«По итогам года работы по новому процессу мы наблюдаем как формируются кросс-функциональные команды, как появляются новые эксперты, которые становятся лидерами изменений, — резюмировала Светлана Берендеева. — Благодаря нашей ориентации на открытость, полную прозрачность процесса и максимальное вовлечение сотрудников в многотысячном коллективе „Росгосстраха“ появилась решимость и готовность действовать в интересах команды и компании».