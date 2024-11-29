«Росгосстрах»: почти треть страховых случаев по каско приходится на китайские автомобили

Изменение российского автопарка, в котором стремительно растет доля китайских машин, уже нашло отражение и в статистике страховых случаев. Как подсчитали в компании «Росгосстрах», в 2024 году 31% страховых случаев, заявленных клиентами с полисами каско, приходится на легковые автомобили китайских марок — как ввезенные из Поднебесной, так и произведенные в России. В 2023 году на обращения владельцев авто из КНР приходилось чуть более 12%.

Эта динамика соотносится и с увеличением доли застрахованных по каско китайских автомобилей с в портфеле «Росгосстраха». Она выросла с 5% в начале 2022 года до 30% в настоящее время. Для сравнения — доля застрахованных авто российского производства за этот период увеличилась лишь с 22% до 29%.

Чаще всего различные страховые события с китайскими машинами, защищенными полисами «Росгосстраха», в этом году случались с автомобилями марки Chery — 23,6%. Затем следуют Haval (15,8%), Changan (14,7%), Omoda (14,2%) и Geely (12,3%). В топ-5 регионов, где владельцы авто китайских марок больше всего обращались по полисам каско, вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская и Ростовская области.

При этом география самых крупных выплат «Росгосстраха» за не подлежащие восстановлению автомобили из КНР выглядит несколько иначе. Возмещение в размере почти 4,2 млн рублей получил владелец Geely Monjaro из Алтайского края, чуть более 4 млн получил собственник Exeed RX из Ульяновской области и 3,9 млн было выплачено жителю Москвы за Changan UNI-K.

Оплата восстановительного ремонта китайских автомобилей тоже порой выливается в значительные суммы. Так, более 1,3 млн рублей возместил «Росгосстрах» за ремонт Chery Tiggo 7 Pro, водитель которого совершил наезд на препятствие в Ханты-Мансийском автономном округе. В 1,29 млн рублей обошлись работы с JAECOO J7, поврежденным в Карачаево-Черкессии в результате стихийного бедствия. За ремонт попавшего в ДТП в Челябинской области Haval F7X страховщик выплатил 1,27 млн рублей.

«Конечно, запчасти для китайских авто растут не столь сильно, как для европейских или американских марок, но их поиск и приобретение, если придется ремонтировать поврежденную машину, тоже потребуют серьезных финансовых и временных затрат, — отмечает начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК „Росгосстрах“ Людмила Юсова. — Своевременно оформленный полис каско позволяет переложить эти хлопоты и расходы на страховую компанию. И точно поможет избежать финансовых проблем в случае так называемого „тоталя“ — конструктивной гибели автомобиля».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2024 года система «Росгосстрах» отметила 103 года со дня своего создания. www.RGS.ru