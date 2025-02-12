«Росгосстрах» назвал 3 самых крупных страховых случая с туристами в 2024 году

Путешествие — это обычно радостное и захватывающее времяпрепровождение, полное новых впечатлений и открытий. Однако непредвиденные обстоятельства, такие как несчастный случай или внезапная болезнь, могут омрачить отдых. Помимо физического недомогания и стресса, туристы часто сталкиваются с существенными финансовыми затратами на лечение. Страховая компания «Росгосстрах» рассказала о трех крупнейших выплатах за медицинские услуги для туристов в 2024 году. В каждом случае сумма компенсации превысила 1 млн рублей.

Первый страховой случай был зафиксирован в Турции. Застрахованный получил множественные переломы верхних конечностей. Для лечения травм потребовались три операции. В российском эквиваленте общая стоимость медицинских услуг составила 1,1 млн рублей.

Также в январе 2024 года в Италии клиентка «Росгосстраха» обратилась в отделение неотложной помощи с жалобами на головную боль, которая не проходила в течение нескольких дней. По результатам компьютерной томографии у нее было выявлено субарахноидальное кровоизлияние, обусловленное разрывом аневризмы. По результатам обследования туристке провели экстренное оперативное вмешательство и направили на лечение в нейрохирургическое отделение интенсивной терапии. Этот случай «Росгосстрах» классифицировал как обострение хронического заболевания с угрозой для жизни и оплатил лечение в 1,3 млн рублей.

Самая крупная выплата в 2024 году составила 1,9 млн рублей за лечение перелома большеберцовой и малоберцовой костей. В мае 2024 года клиент «Росгосстраха» на отдыхе в Турции получил серьезную травму при падении, что привело к перелому со смещением отломков. Пострадавший был немедленно доставлен в лечебное учреждение, где была проведена экстренная операция.

«Риск возникновения серьезных травм и заболеваний среди туристов весьма высок. Причем они случаются в самой обычной ситуации, например, при плавании в бассейне или во время не самого опасного спуска с горы. Важно заранее позаботиться о медицинской страховке, ведь расходы на лечение могут оказаться чрезвычайно высокими. Особенно это актуально для тех, кто путешествует в страны с дорогим медицинским обслуживанием. В таких ситуациях страховка становится важной защитой, которая помогает избежать финансовых последствий», — говорит Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха».