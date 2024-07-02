«Росгосстрах» напоминает: риск «противоправные действия третьих лиц» входит в базовые страховые продукты

Такой риск, как «противоправные действия третьих лиц» — а именно кража, разбой, грабеж, умышленное повреждение имущества — входит в базовые продукты «Росгосстраха» и по умолчанию применяется ко всем договорам по страхованию имущества физических лиц, — рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова.

Также кражи и грабежи относятся к самым распространённым страховым случаям с имуществом граждан: по итогам прошлого года они снова оказались на четвертом месте среди обращений клиентов в частном секторе — на них пришлось порядка 7% заявлений. В целом же ежегодно страховщик фиксирует около 1,5 тыс. обращений, связанных с кражами и грабежами.

Обворовать могут как квартиру в многоэтажном доме, так и частное домостроение. Но в целом граждане предпочитают страховать частные дома, в первую очередь потому, что они подвержены большему количеству рисков. В общем количестве обращений в «Росгосстрах» доля владельцев строений (домов, дач, гаражей, бань) в 2,5 раза выше, чем владельцев квартир.

Более чем вековой опыт компании по страхованию имущественных рисков позволяет специалистам «Росгосстраха» разрабатывать предложения, максимально учитывающие все основные имущественные риски собственников недвижимости и с минимальным количеством исключений.

От пожара, взрыва, стихийных бедствий, кражи, грабежа и т. д. застраховать можно само здание, инженерное оборудование, имущество в доме. Также физическое лицо может застраховать принадлежащие ему ювелирные изделия, предметы искусства и иные ценности. Пакет рисков, от которых можно застраховать подобные изделия, обычно такой же, как и при страховании недвижимости и домашнего имущества. Ценности принимаются на страхование только при наличии документов, подтверждающих их стоимость, причем от экспертов и организаций, которым страховая компания доверяет.

Москва и Подмосковье относятся к регионам, жители которых чаще всего сообщают о наступлении страхового события с недвижимостью или домашним имуществом в частном секторе. Общий же объем выплат «Росгосстраха» в 2023 году по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,04 млрд рублей — эта сумма почти на 6,5% больше, чем годом ранее.