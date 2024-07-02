«Росгосстрах» напоминает: риск «противоправные действия третьих лиц» входит в базовые страховые продукты

Такой риск, как «противоправные действия третьих лиц» — а именно кража, разбой, грабеж, умышленное повреждение имущества — входит в базовые продукты «Росгосстраха» и по умолчанию применяется ко всем договорам по страхованию имущества физических лиц, — рассказала начальник
Также кражи и грабежи относятся к самым распространённым страховым случаям с имуществом граждан: по итогам прошлого года они снова оказались на четвертом месте среди обращений клиентов в частном секторе — на них пришлось порядка 7% заявлений. В целом же ежегодно страховщик фиксирует около 1,5 тыс. обращений, связанных с кражами и грабежами.
Обворовать могут как квартиру в многоэтажном доме, так и частное домостроение. Но в целом граждане предпочитают страховать частные дома, в первую очередь потому, что они подвержены большему количеству рисков. В общем количестве обращений в «Росгосстрах» доля владельцев строений (домов, дач, гаражей, бань) в 2,5 раза выше, чем владельцев квартир.
Более чем вековой опыт компании по страхованию имущественных рисков позволяет специалистам «Росгосстраха» разрабатывать предложения, максимально учитывающие все основные имущественные риски собственников недвижимости и с минимальным количеством исключений.
От пожара, взрыва, стихийных бедствий, кражи, грабежа
Москва и Подмосковье относятся к регионам, жители которых чаще всего сообщают о наступлении страхового события с недвижимостью или домашним имуществом в частном секторе. Общий же объем выплат «Росгосстраха» в 2023 году по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,04 млрд рублей — эта сумма почти на 6,5% больше, чем годом ранее.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания.