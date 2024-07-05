«Росгосстрах»: каждый второй автомобилист сталкивался с вандализмом

Половина российских автовладельцев становились жертвами краж имущества из машины или сталкивались с повреждениями припаркованного авто, выяснила в ходе репрезентативного опроса СК «Росгосстрах" . Почти четверть преступлений происходит с автомобилями, оставленными на улице вне зоны парковки, при этом чаще всего на подобные происшествия жалуются в Санкт-Петербурге.

Воровству или вандализму подвергаются не только машины, оставленные вне зоны парковки (24%), но и те, что находятся на уличной стоянке (16%), на парковке около дома или офиса (6%), и даже в гараже (3%). Лидером антирейтинга стал Санкт-Петербург: 68% респондентов из Северной столицы заявили, что сталкивались с повреждениями машины неизвестными. Похожие проблемы также есть у красноярцев (57%) и москвичей (56%). Реже всех в России с повреждениями припаркованных автомобилей сталкиваются жители Воронежа (28%) и Волгограда (26%).

«Количество угонов автомобилей в России постепенно сокращается, об этом говорит и наш опрос, ни один из участников которого не лишился своей машины из-за действий злоумышленников. Да и в целом мы в первом полугодии получили гораздо меньше заявлений от клиентов по каско о хищении застрахованных в «Росгосстрахе» автомобилей. К сожалению, о случаях вандализма такого сказать нельзя, за прошлый год у нас было почти 2400 обращений от страхователей после подобных происшествий, в этом — уже более 1000, — говорит начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК «Росгосстрах» Людмила Юсова. — Справиться с последствиями без финансовых потерь поможет полис каско, при оформлении которого можно выбрать, от каких именно рисков владелец хочет застраховать автомобиль. Опрос показал, что сейчас каско есть у 38,5% респондентов, но далеко не все программы добровольного автострахования включают риск «противоправные действия третьих лиц».

Как показал опрос «Росгосстраха», большинство автовладельцев, оформивших полис каско, сделали это сразу при покупке автомобиля (31%). Еще 7,5% приобрели его через некоторое время после приобретения машины. Оставшиеся 61,5% имеют лишь ОСАГО. Интересно, что чаще всего каско покупают жители городов, где машины находятся в наибольшей опасности, — Санкт-Петербурга (66%) и Красноярска (53%).

Еще один способ обезопасить автомобиль — поставить его на охраняемое парковочное место. 44% россиян готовы платить за него до 2 тыс. рублей в месяц. Почти четверть (24%) — от 2 до 4 тыс. рублей, 19% — до 6 тыс. рублей, 9% — до 10 тыс. рублей и 4% — более 10 тыс. рублей в месяц.

Приобрести постоянное парковочное место или гараж хотели бы 33% россиян. При этом большинство из них (41%) готовы потратить на эти цели до 100 тыс. рублей, 29% - от 100 до 300 тыс. рублей, 13% - от 300 до 500 тыс. рублей. Больше полумиллиона, но менее 1 млн рублей готовы потратить 17% респондентов.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания. www.RGS.ru

Репрезентативный опрос проведен в мае 2024 года среди 1227 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ