«Росгосстрах»: каждый десятый участник ДТП тратит на ремонт более 100 тыс. рублей

Каждый пятый российский автомобилист (22%) за последние три года хотя бы раз попадал в дорожно-транспортное происшествие, у 17% из них машины получили при этом серьезные повреждения, выяснила СК «Росгосстрах» в ходе репрезентативного опроса.

Наиболее распространенными последствиями аварий стали повреждения элементов кузова разной степени тяжести, с ними столкнулись 75% респондентов.

Также в числе частых последствий ДТП автомобилисты отметили:

повреждение крыла автомобиля — 8%;

повреждение бампера — 7%;

повреждение двигателя, трансмиссии или другой важной части — 5%;

повреждение капота — 3%;

повреждение фары — 2%.

Результаты опроса показали, что более опытные водители реже становятся участниками аварий. Так, за последние годы лишь 3% автолюбителей со стажем более восьми лет попадали в ДТП. Интересно, что у опытных автомобилистов при этом машины страдают в авариях сильнее, чем у новичков -- 43% водителей со стажем более восьми лет отметили, что последствия ДТП были серьезными.

Из тех, кто водит машину 6-8 лет, участниками ДТП становились 15% автомобилистов. Среди респондентов с опытом вождения 3-5 лет доля попавших в аварию составила 23%, а среди водителей-новичков, управляющих автомобилем менее двух лет, — 36%.

На вероятность попасть в аварию влияет не только водительский стаж, но и возраст автовладельца. Чаще всех участниками ДТП становятся молодые люди в возрасте 18-25 лет (44% опрошенных).

За последние три года треть автовладельцев также столкнулись с техническими неисправностями и поломками машины, не связанными с ДТП. Половина из них рассказали о проблемах с аккумулятором, 37% пожаловались на неисправность системы охлаждения, 18% — на сложности с подвеской или рулевым управлением. Среди других распространенных технических проблем (на этот вопрос можно было дать несколько вариантов ответа) были отмечены:

нерабочие световые приборы — 15%;

неисправность системы зажигания — 10%;

неисправность электрики — 8%;

неисправность топливной системы — 7%;

неисправность тормозной системы — 4%;

неисправные стеклоочистители — 2%.

В совокупности каждый десятый респондент, который столкнулся с технической неисправностью или повреждением авто после ДТП, потратил на ремонт машины более 50 тыс. рублей. При этом траты водителей, попадавших в аварии, были более существенными. Каждому пятому из них (22%) пришлось вложить в восстановление своего автомобиля от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, еще 5% потратили 100-150 тыс. рублей, 2% -- 150-300 тыс. рублей и столько же -- более 300 тыс. рублей.

Расходы на ремонт, не связанный с ДТП, оказались меньше. Так, в этой группе 6% респондентов потратили на обслуживание более 50 тыс. рублей (5% -- 50-100 тыс. рублей и 1% -- 100-150 тыс. рублей). Почти две трети опрошенных (63%) ограничились суммами в 10-30 тыс. рублей, а 9% -- в 30-50 тыс. рублей. Каждому пятому (22%) ремонт обошелся в сумму до 10 тыс. рублей.

«Этот опрос очень наглядно показал, что сегодня затраты автомобилистов на устранение последствий ДТП гораздо выше, чем ремонт появляющихся в процессе эксплуатации неисправностей, к тому же для новых машин их можно устранить по гарантии. Мы не видим тенденции к снижению стоимости запчастей — особенно кузовных элементов, которые чаще всего и получают повреждения во время столкновений на дорогах. В такой ситуации по понятным причинам повышается потребительская стоимость полиса каско, который позволяет переложить на страховую компанию все заботы по организации ремонта машины. В ходе нашего опроса 44% водителей сообщили, что уже имеют договор добровольного автострахования. Ожидаемо оформляют его чаще всего сразу после приобретения машины — так ответили 25% респондентов. Еще 14% купили каско через какое-то время после покупки, а 5% прямо сообщили, что стимулом для страхования стали расходы, с которыми они столкнулись после поломки или повреждения автомобиля», — отметила начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК «Росгосстрах» Людмила Юсова.