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«Росгосстрах» и Зарплата. ру: почти четверть россиян увольнялись с работы из-за болезни

Распорядок рабочего дня и условия труда оказывают большое влияние как на ментальное, так и на физическое здоровье. В ходе опроса* компании «Росгосстрах» и сервиса по поиску работы Зарплата. ру выяснилось, что больше половины россиян (54%) сталкиваются с болезнями, спровоцированными работой. Чаще всего это связано с большим уровнем стресса и тревоги.

Более половины опрошенных россиян (58%) начинают еще больше переживать за свою работу, когда заболевают. Основные причины беспокойства — это страх негативной реакцией руководства на больничный (49%) и опасения по поводу снижения дохода (47%). Около трети респондентов боятся пропустить важные события, а каждый пятый волнуется из-за падения продуктивности в период болезни*.

23% респондентов признались, что им приходилось увольняться с работы из-за проблем со здоровьем. Наиболее распространенными причинами стали болезни спины и поясницы (19%). 14% опрошенных рассказали, что уходили с работы из-за постковидного синдрома — быстрой утомляемости, головных болей, нарушения внимания. Еще столько же россиян прощались с работодателем из-за тяжелых вирусных заболеваний или расстройств центральной нервной системы. 5% сотрудников оставляли работу из-за проблем с психикой, таких, как тревожное расстройство, депрессия, синдром хронической усталости, невроз и подавленность.

«Длительное пребывание в сидячем положении, стресс, неправильное питание и недостаток отдыха из-за большого объема работы могут оказывать серьезное влияние на здоровье сотрудников, поэтому в последние годы работодатели начали уделять больше внимания вопросам благополучия и соблюдения баланса между работой и личной жизнью персонала. Наши данные показывают, что 70% респондентов считают программу добровольного медицинского страхования с полным покрытием важнейшей поддержкой со стороны работодателя. Полис ДМС не только гарантирует получение качественной медицинской помощи, но и свидетельствует о наличии у компании или предприятия грамотной социальной политики, — комментирует заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании „Росгосстрах“ Ольга Купцова. — Сегодня программы ДМС являются одним из ключевых инструментов привлечения нужных сотрудников, и потому многие работодатели стараются обеспечить их хорошее наполнение, включив в программу, в числе прочего, и заботу о ментальном здоровье сотрудников.».

* Вопрос предполагал множественный выбор ответов.