«Росгосстрах» и банк ВТБ посчитали, что индекс букета к 1 сентября в России снизился на 1,9 п.п.

Индекс букета (доля расходов на букеты в общих затратах на подготовку ребенка к школе) к 1 сентября в России уменьшился на 1,9 процентных пункта из-за более существенного роста цен на цветы по сравнению с остальными затратами на подготовку к школе. Однако количество родителей, планирующих приобрести букеты в качестве подарка учителям, возросло на 8%, выяснили СК «Росгосстрах» и банк ВТБ в ходе репрезентативного опроса [1] .

79% российских школьников и их родителей планируют дарить букеты учителям на 1 сентября. В среднем они потратят на цветы от 1000 до 5000 рублей. Доля расходов на букеты в общих затратах на подготовку ребенка к школе оказалась самой высокой в Волгограде и Казани, а самой низкой — в Уфе и Красноярске. Этот показатель — индекс букета — «Росгосстрах» уже в третий раз специально рассчитывает к началу учебного года.

За год количество россиян, поддерживающих традицию дарения цветов, выросло на 8 процентных пунктов. 34% россиян будут лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый (26%) участвует в покупке общего букета от всего класса. Еще 19% планируют преподнести цветы даже нескольким учителям. 21% не будут дарить цветы на 1 сентября.

По ощущениям четверти россиян, по сравнению с прошлым годом цены на цветы не изменились. Треть россиян считают, что стоимость букета выросла на 5-10%, 28% - на 10-15%, еще 14% отметили подорожание на более чем 15%.

Если в прошлом году потратить на букет до 1000 рублей планировали 38% респондентов, то сейчас доля таких людей снизилась до 21%. Вместе с тем выросло число тех, кто закладывает на покупку цветов от 1000 до 3000 рублей, — с 16% до 29%. А вот число россиян, рассчитывающих потратить больше, практически не изменилось. 24% заплатят за цветы от 3000 до 5000 рублей (25% в 2023 году), 9% - от 5000 до 10000 (рублей (8% в 2023). Еще 3% выделят на эти цели более 10000 рублей (2% в 2023). 14% респондентов вообще не планируют тратить деньги и просто соберут цветы в собственном саду (11% в 2023).

Самыми популярными цветами для букета в честь первого сентября стали хризантемы (22%), розы (16%) и гладиолусы (11%). Еще 18% россиян собирают микс из разных цветов. 89% опрошенных собираются приобрести букеты в школу днем или вечером в воскресенье 1 сентября, а 11% — утром перед линейкой на День знаний, который в этом году перенесли на 2 сентября.

В этом году число россиян, которые положительно относятся к традиции дарения цветов, выросло с 21% до 36%. Четверть, как и в прошлом году, уверены, что нужно благодарить учителей за их труд, правда отмечают, что расходы на цветы достаточно велики. Зато с 38% до 20,5% снизилась доля тех, кто считает подарки пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти средства на благотворительность.

Общероссийский индекс букета, рассчитанный как соотношение общих затрат на подготовку ребенка к школе к расходам на цветы, в этом году снизился на 1,9 п.п. и составил 8,9 (10,8 в прошлом году). По регионам значения индекса распределились следующим образом:

● Волгоград — 4,6

● Казань — 4,8

● Новосибирск — 5,7

● Москва — 6,6

● Самара — 6,8

● Нижний Новгород — 7,3

● Воронеж — 7,3

● Санкт-Петербург — 8

● Ростов-на-Дону — 8,9

● Омск — 8,9

● Краснодар — 9,6

● Екатеринбург — 9,6

● Пермь — 9,6

● Челябинск — 9,6

● Уфа — 10,8

● Красноярск — 10,8.

Что касается общих расходов на подготовку к школе, большинство родителей (73%) сообщили об увеличении затрат в этом году. Только 6% заявили о снижении расходов.

42% родителей планируют потратить на подготовку детей от 10000 до 20000 рублей. Четверть (25%) опрошенных заявили о расходах в диапазоне от 20000 до 30000 рублей. 14% потратят от 30000 до 50000 рублей, столько же — до 10 000 рублей. Ещё 5% респондентов потратят к 1 сентября более 50000 рублей.

Более половины родителей (62%) считают, что основная статья расходов на подготовку детей к школе — это одежда и обувь. Оплату дополнительного образования запланировали 17% родителей (26% в Москве и Московской области). Ещё 12% собираются оплачивать кружки и секции. 4% семей указали, что самые большие затраты у них будут на покупку книг и канцелярских принадлежностей.

«Начало учебного года влечет дополнительные траты для семьи. Это не только покупка школьных принадлежностей, но и оплата кружков, а также секций, курсов изучения иностранных языков, покупка цветов учителям и т. д. Обычно часть потраченных денег можно вернуть, если расплачиваться картой и заранее подключить соответствующие категории кешбэка. Таким образом, можно сэкономить от 5 до 25% семейного бюджета», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.