Родители — в будущем, квартира — в настоящем. Как воспользоваться семейной ипотекой, если у вас пока нет детей

На сегодняшний день в Рязани по-прежнему остается доступной семейная ипотека, несмотря на исчерпание лимитов в некоторых банках. Поскольку программа близка к завершению, некоторые застройщики дают возможность приобрести жилье на льготных условиях даже тем семьям, в которых появление ребенка только планируется.

Строительная компания «Стройпромсервис» предлагает будущим родителям заключить договор о покупке жилья в строящемся доме на основании факта подтвержденной беременности. Семья сможет сразу зафиксировать стоимость квартиры, ведь к моменту появления малыша цены могут вырасти.

Подробные условия программы можно узнать, оставив заявку на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 247-000

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