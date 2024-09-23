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Родители — в будущем, квартира — в настоящем. Как воспользоваться семейной ипотекой, если у вас пока нет детей

На сегодняшний день в Рязани по-прежнему остается доступной семейная ипотека, несмотря на исчерпание лимитов в некоторых банках. Поскольку программа близка к завершению, некоторые застройщики дают возможность приобрести жилье на льготных условиях даже тем семьям, в которых появление ребенка только планируется.

Строительная компания «Стройпромсервис» предлагает будущим родителям заключить договор о покупке жилья в строящемся доме на основании факта подтвержденной беременности. Семья сможет сразу зафиксировать стоимость квартиры, ведь к моменту появления малыша цены могут вырасти.

Подробные условия программы можно узнать, оставив заявку на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 247-000

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps_62

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.