Реконструкция ВЛ в Рязанской области завершена с опережением графика

Энергетики филиала «Россети Центр» — «Рязаньэнерго» завершили масштабную реконструкцию воздушной линии 10 кВ № 3 подстанции «Родионовка», сообщает телеграм-канал «Россети Центр».

Энергетики филиала «Россети Центр» — «Рязаньэнерго» завершили масштабную реконструкцию воздушной линии 10 кВ № 3 подстанции «Родионовка», сообщает Telegram-канал «Россети Центр».

Благодаря проделанной работе значительно повысилась надежность и качество электроснабжения жителей населенных пунктов Деулино, Борисково, Картаносово, Поповка и Лесохим.

В рамках проекта были заменены опоры, провод протяженностью 25 км был обновлен на современный самонесущий изолированный, установлено новое оборудование, включая реклоузер 10 кВ. Несмотря на сложные природные условия — болотистую и лесистую местность — все работы выполнены раньше запланированных сроков.

На время проведения реконструкции электроснабжение жителей было организовано с использованием резервных источников (РИСЭ), а в Деулино работал мобильный пункт для взаимодействия с потребителями.

Теперь воздушная линия обладает большей пропускной способностью и устойчивостью, что гарантирует стабильное электроснабжение в течение многих лет.