Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А. hr

15 августа 2025 года аналитический центр «БизнесДром» в очередной раз подтвердил рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб на наивысшем уровне А.hr.

Эксперты аналитического центра особо отметили, что Уралсиб реализует целый ряд программ, обеспечивающих возможности карьерного роста и развития персонала. У сотрудников есть возможность за счет работодателя повысить свою квалификацию, пройти мастер-классы и тренинги по развитию деловых навыков.

На постоянной основе действуют программы очного и дистанционного обучения — как на внутренних ресурсах банка, так и с привлечением внешних тренеров. В качестве позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга отмечена очень высокая доля сотрудников банка, прошедших обучение за последние 12 месяцев — более 85%.

В организации есть практика премирования сотрудников, действует система индексации заработной платы в зависимости от личной результативности и профессиональных достижений. Корпоративный социальный пакет Банка Уралсиб включает в себя ДМС и бонусы, например, компенсацию расходов на занятия спортом, связь, транспорт. Внедрена прозрачная и структурированная система карьерного роста, а для тех, кто только выбирает профессию, банк активно развивает платформу «Уралсиб. Ускорение», предлагающую программу стажировок и практик для студентов. Для новых сотрудников предусмотрен адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб».

Особое внимание банк уделяет вопросам развития корпоративной культуры и кросс- функциональному взаимодействию, а также комплексному развитию внутренних коммуникаций. Каждый квартал проходят общие собрания с презентациями бизнес- результатов. Для сотрудников и их детей регулярно проводятся корпоративные и спортивные мероприятия. У организации действуют кредитные рейтинги от российских рейтинговых агентств, все они уровня «А», что положительно влияет на рейтинг.

Рейтинг привлекательности работодателя" — оценка, показывающая насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития и роста сотрудников, финансовой устойчивости, рисков работодателя.

Актуальные уровни рейтинга привлекательности работодателя размещаются на официальном сайте Аналитического агентства «БизнесДром» http://bizdrom.com/

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.