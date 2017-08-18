Разработка уникального ландшафтного дизайна

Компания «Красная площадь» занимается строительством и предлагает рязанцам различные материалы: кирпич, кровлю, ступени, брусчатку, теплую керамику, клинкерную плитку, водосточные системы.
Головной офис компании «Красная Площадь» в Рязани не стоит на месте, теперь он стал еще больше и рад предложить клиентам услуги по ландшафтному дизайну. Руководитель компании Сергей Биричевский считает, что облагораживание приусадебной территории — это неотъемлемый штрих в создании дома вашей мечты.
«"Красная Площадь» с радостью разработает для вас интересный проект, который будет отлично смотреться в любое время года", — рассказали в компании.
На уличной выставке, которая находится на территории компании «Красная Площадь», вы можете в любое время суток увидеть и оценить работы ландшафтного дизайнера. Причем «Красная Площадь» — компания полного цикла: от проектирования до полной реализации по договору без изменений стоимости в процессе выполнения работ.
«Наш опыт — это Ваша гарантия цены и качества объекта уже 18 лет», — отметили в компании.
Компания находится по адресу: улица Есенина дом № 2-А. Телефон: 8 (4912) 777-079