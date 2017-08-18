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14:05, 18 августа 2017 103

Разработка уникального ландшафтного дизайна

Разработка уникального ландшафтного дизайна

Компания «Красная площадь» занимается строительством и предлагает рязанцам различные материалы: кирпич, кровлю, ступени, брусчатку, теплую керамику, клинкерную плитку, водосточные системы.

Головной офис компании «Красная Площадь» в Рязани не стоит на месте, теперь он стал еще больше и рад предложить клиентам услуги по ландшафтному дизайну. Руководитель компании Сергей Биричевский считает, что облагораживание приусадебной территории — это неотъемлемый штрих в создании дома вашей мечты.

«"Красная Площадь» с радостью разработает для вас интересный проект, который будет отлично смотреться в любое время года", — рассказали в компании.

На уличной выставке, которая находится на территории компании «Красная Площадь», вы можете в любое время суток увидеть и оценить работы ландшафтного дизайнера. Причем «Красная Площадь» — компания полного цикла: от проектирования до полной реализации по договору без изменений стоимости в процессе выполнения работ.

«Наш опыт — это Ваша гарантия цены и качества объекта уже 18 лет», — отметили в компании.

Компания находится по адресу: улица Есенина дом № 2-А. Телефон: 8 (4912) 777-079 и 8 (4912) 90-41-90. Также более подробную информацию можно узнать в группе «ВКонтакте», Facebook, Instagram.

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