ПСБ в 24 раза увеличил портфель кредитов по «Семейной ипотеке» во втором полугодии

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По итогам ноября портфель кредитов, выданных ПСБ по госпрограмме «Семейная ипотека», составил 1 миллиард рублей. В первом полугодии портфель по «Семейной ипотеке» составлял 41 миллион рублей. Октябрь и ноябрь стали «пиковыми» месяцами с точки зрения объемов выдачи ипотечных кредитов. Многократное увеличение портфеля стало возможно благодаря снижению ставки по «Семейной ипотеке» до 4,5%, а также запуску программы рефинансирования. «Такой стремительный рост ипотечного портфеля банка объясняется возросшим интересом к госпрограмме после того, как весной льготная ставка по ней была зафиксирована на весь срок кредитования. После этого ПСБ несколько раз понижал ставку. Сейчас у нас лучшие условия на рынке», — отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ банка Марина Заботина.
Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. Максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей, если заемщик приобретает жилье в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для других регионах России — 6 миллионов рублей. Кредиты выдаются до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. В качестве первоначального взноса возможно использование средств «Материнского капитала».
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