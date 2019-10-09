ПСБ обеспечит регистрацию биометрии на FINOPOLIS-2019 для быстрого доступа на форум

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Зарегистрироваться в Единой биометрической системе, чтобы пройти по FastTrack на форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2019, можно будет при помощи ПСБ банка. Стойки банка ПСБ для сбора биометрических данных будут расположены на зоне аккредитации в холле гостиниц Radisson Blu Congress и OmegaSiriusPark.
FastTrack — система быстрого доступа для прохода на площадку форума. Аккредитованные участники, имеющие профиль в Единой биометрической системе или сдавшие рисунок вен ладони на прошлогоднем FINOPOLIS, смогут получить бедж на стойках самостоятельной регистрации по своим биометрическим данным.
«Развитие дистанционных сервисов и цифровых каналов обслуживания — ключевой приоритет в работе ПСБ. Мы впервые участвуем в FINOPOLIS в качестве партнера и приглашаем участников форума воспользоваться возможностью регистрации в Единой биометрической системе, протестировать работу Fast Track. Это хороший пример того, как банк может сделать повседневную жизнь проще и удобнее», — отметил директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев.
ПСБ участвует в создании Единой биометрической системы с первых этапов разработки концепции и активно работает над ее совершенствованием и развитием. Осенью 2018 банк в числе первых участников пилотного проекта запустил сервис приема биометрических данных, к концу 2019 года такая возможность будет во всех офисах банка. ПСБ одним из первых российских банков предложил сразу несколько продуктов по удаленной идентификации с использованием биометрических данных — открытие счета, перевод подача заявки на кредит.
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