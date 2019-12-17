ПСБ банк снизил ставки по программам военной ипотеки

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Фото: Pixabay.com
ПСБ банк на 0,25 п.п. снижает ставки по всем ипотечным программам для военнослужащих. Теперь получить ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке жилья, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит по военной ипотеке можно по ставке 8,6%.
Первоначальной взнос по кредитам как на первичном, так и вторичном рынке составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, максимальная сумма — 2,874 млн рублей. По программе «Рефинансирование. Военная ипотека» доступно до 2,869 млн рублей, но не более 80% от стоимости недвижимости и не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту.
ПСБ банк занимает лидирующие позиции на рынке кредитования по программам военной ипотеки. Банк реализует программы ипотечного кредитования военнослужащих с июля 2018 года. За этот период банк предоставил кредитов на сумму более 29,6 млрд рублей, клиентами банка стали более чем 16,7 тыс. участников НИС.
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