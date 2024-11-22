Прошел третий проектный питчинг Второго межбанковского акселератора АРБ и Банка Уралсиб

Ассоциация российских банков и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» успешно завершили финальную питч-сессию 2024 года в рамках Второго межбанковского финтех-акселератора. Программа, направленная на привлечение перспективных решений для банковского сектора, собрала более 300 заявок от стартапов разных направлений по всей стране. В текущей сессии участвовали проекты из областей цифрового маркетинга, платежных сервисов, Legal-tech, HR-tech и корпоративных приложений.

Акселератор АРБ и Банка Уралсиб создает уникальную платформу для взаимодействия банков и инновационных компаний, предлагая стартапам доступ к экспертным знаниям и возможность пройти глубокую доработку их продуктов под нужды финансового рынка. Дважды в месяц на питч-сессиях участники презентовали свои разработки перед банками, которые отбирали наиболее актуальные и перспективные идеи и проекты для участия в завершающей стадии акселерационной программы.

Лучшие стартапы, отобранные по итогам питч-сессий, примут участие в финале акселерационной программе в декабре, где их проекты будут доработаны и подготовлены для внедрения в банковский сектор. Финалисты получат поддержку банков и их экспертизу, что значительно ускорит процесс адаптации проектов к рынку.

Дмитрий Гришин, директор по инновациям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и председатель Комитета АРБ по инновациям, призвал участников поделиться обратной связью: «Мы провели последний питч акселератора 2024 года. Благодарим все банки, которые активно участвовали, направляли свои запросы и давали ценные отзывы по проектам. В ближайшее время предстоит выбрать финалистов — не более пяти проектов, которые получили наибольший интерес со стороны банков. Также мы подведем итоги этого года и проанализируем результаты программы».

Также Дмитрий Гришин отметил, что в первом квартале 2025 года начнется подготовка нового потока. «Важно учесть ваши потребности, как в плане выбора направлений, так и в формате самого акселератора. В этом году мы привлекли втрое больше банков, чем в прошлом, и в 2025-м - планируем фокусироваться уже на качественном росте. Поэтому ваша обратная связь особенно важна», — добавил директор по инновациям ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Олег Скворцов, председатель правления АРБ: «Мы стремимся создать такой формат, который был бы удобен для банков-участников и одновременно полезен стартапам, предоставляя им доступ к реальным задачам и ресурсам. Ваши предложения очень приветствуются. Делитесь вашими идеями, на основе которых мы будем разрабатывать сбалансированную программу, удобную и продуктивную для всех сторон».

Акселератор продолжает расширять свою аудиторию и приглашает новые проекты для участия в следующем цикле программы. Узнать больше можно на официальном сайте: Fintechrus — Общероссийский межбанковский финтех-акселератор .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.