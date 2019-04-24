Промсвязьбанк поддержал Smart business forum в Рязани

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Промсвязьбанк поддержал Smart business forum, который проходил в Рязани 18-19 апреля. Организаторы собрали вместе предпринимателей города, чтобы поговорить о современных трендах маркетинга.
Хeдлайнером форума стал Александр Белгороков:
Участники встречи узнали, как вернуть клиента, Как превратить клиента в вашего «партнера», как быть в тренде и вывести бизнес на новый уровень, как увеличить средний чек и вероятность повторной покупки, что такое Cross-маркетинг и как сократить расходы на рекламу.
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