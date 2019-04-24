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12:06, 24 апреля 2019 4 754

Промсвязьбанк поддержал Smart business forum в Рязани

Промсвязьбанк поддержал Smart business forum в Рязани

Промсвязьбанк поддержал Smart business forum, который проходил в Рязани 18-19 апреля. Организаторы собрали вместе предпринимателей города, чтобы поговорить о современных трендах маркетинга.

Хeдлайнером форума стал Александр Белгороков:

  • директор и владелец нескольких успешных проектов;
  • автор и ведущий около тысячи тренингов;
  • консультант в области маркетинга и продаж для более чем 120 бизнесов из более чем 40 отраслей экономики;
  • бизнес-консультант компаний: American Express, Hitachi, Bosch-Siemens, Zyxel, Minivex, Ozon, Puma, Caparol, Maccoffee, Campina, «Спортмастер».

Участники встречи узнали, как вернуть клиента, Как превратить клиента в вашего «партнера», как быть в тренде и вывести бизнес на новый уровень, как увеличить средний чек и вероятность повторной покупки, что такое Cross-маркетинг и как сократить расходы на рекламу.

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