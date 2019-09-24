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15:23, 24 сентября 2019 80

Промсвязьбанк банк расширил условия бесплатного обслуживания по премиальной программе Orange Premium Club

Промсвязьбанк банк расширил условия бесплатного обслуживания по премиальной программе Orange Premium Club

Промсвязьбанк обновляет условия по премиальной программе Orange Premium Club и вводит дополнительную возможность бесплатного обслуживания для зарплатных клиентов.

С сентября бесплатно пользоваться программой можно при зарплатных зачислениях на карту банка от 200 тысяч рублей и трат по премиальным картам от 50 тысяч рублей. Прежние условия продолжают свое действие: клиенты банка получают бесплатные привилегии и сервис при поддержании активов от 2 млн рублей или же при наличии средств на всех счетах от 1 млн руб. и сумме трат по премиальным картам от 50 тысяч рублей.

«Мы рады предоставить новый уровень обслуживания нашим зарплатным клиентам, достигшим профессиональных успехов в своей области, и предложить им привилегии и персональные финансовые решения по программе Orange Premium Club», — отметил директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПСБ банка Виталий Роговой.

Программа Orange Premium Club — это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и небанковских услуг для состоятельных клиентов и их семей. Участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером и через выделенную линию контакт-центра банка. ПСБ также предоставляет комплекс небанковских привилегий для клиента и его семьи: например, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защиту в путешествиях с покрытием до 100 тысяч евро, консьерж-сервис.

Узнать подробнее о программе можно по ссылке.

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