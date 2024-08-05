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Прогноз ВТБ: во втором полугодии продажи ипотеки снизятся на треть
Втором полугодии продажи ипотеки в России могут составить 1,8 трлн рублей, снизившись на 37% по сравнению с первой половиной 2024 года.

Втором полугодии продажи ипотеки в России могут составить 1,8 трлн рублей, снизившись на 37% по сравнению с первой половиной 2024 года. Всего по итогам года россияне оформят ипотеку на 4,6 трлн рублей, что также на 42% ниже результатов прошлого года, но при этом сопоставимо с итогами 2022 года. Такой прогноз* в ходе пресс-конференции озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По итогам семи месяцев 2024 года розничные клиенты банка оформили 155 тысяч жилищных кредитов на 780 млрд рублей. Эти показатели выше на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что связано с ажиотажным спросом перед трансформацией «семейной» ипотеки и завершением программы «Ипотека с господдержкой-2020». Основным драйвером с начала года стала «семейная ипотека». На втором месте по популярности — «Ипотека с господдержкой-2020» (завершила свою работу в июле). Топ-3 замыкает IT-ипотека.

«Ажиотажный спрос июня завершил четырехлетнее ралли наиболее популярной на рынке программы господдержки. Подогрело спрос и предстоящее изменение условий „семейной“ ипотеки. Однако во втором полугодии российскую ипотеку ждет новая реальность: продажи снизятся примерно на треть, даже с учетом пика спроса в ноябре-декабре. Вероятно, в этом году такой пик пришелся на июнь, и дальше итоги года будут откатываться ближе к результатам двухлетней давности. В первую очередь, на это повлияют продолжающаяся жесткая риск-политика регулятора, высокие ставки по рыночным программам и новые условия „семейной“ ипотеки, которая может даже стать лидером среди всех ипотечных программ», — заявил Георгий Горшков.

* прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования