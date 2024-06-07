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Прогноз ВТБ: в 2024 году продажи розничных кредитов на рынке снизятся на 10%
В 2024 году россияне оформят розничные кредиты более чем на 14,5 трлн рублей, что на 10% ниже итогов 2023 года.

В 2024 году россияне оформят розничные кредиты более чем на 14,5 трлн рублей, что на 10% ниже итогов 2023 года. Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) по-прежнему будет превышать продажи кредитов наличными. Такой прогноз* в ходе ПМЭФ-2024 озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По прогнозам драйвером развития рынка в 2024 году станет залоговое кредитование — ипотека и автокредиты. Объем их продаж к концу года достигнет 7,8 трлн рублей против 6,7 трлн по потребительским кредитам. При этом максимальный объем кредитных продаж придется на май и июнь — в оба месяца они превысят 1,3 трлн рублей. Затем ожидается снижение спроса вплоть до декабря, когда он традиционно вырастет в силу сезонности.

В этом году россияне оформят ипотеку на 5,3-5,4 трлн рублей, что на треть ниже результатов прошлого года. Активность заемщиков с начала года связана с возможным завершением 1 июля программы господдержки-2020. После этого во втором полугодии рынок жилищного кредитования начнет «охлаждаться». Ожидается, что меры поддержки ипотечных заемщиков станут более адресными. Объем продаж автокредитов, по прогнозам банка, в этом году на 60% превысит значения 2023 года и достигнет 2,4 трлн рублей.

В сегменте кредитования наличными общий объем продаж достигнет 6,7 трлн рублей, что немного уступит показателям прошлого года. Снижение будет связано с изменением риск-политики регулятора в этом сегменте — ростом макропруденциальных надбавок и снижением лимитов, а также ужесточением требований к резервированию кредитов.

«В первом полугодии потребительская активность россиян растет сопоставимыми к прошлому году темпами. С начала года розничное кредитование показало положительную динамику, достигнув по итогам мая результатов первых пяти месяцев прошлого года — 5,7 трлн рублей, из которых 1 трлн приходится на ВТБ. По итогам года мы ожиданием общерыночного снижения спроса на розничные кредиты на 10% к итогам 2023 года. На динамику в первую очередь повлияют завершение части ипотечных госпрограмм, а также высокая ключевая ставка и ужесточение риск-политики ЦБ. Одновременно будет расти спрос на депозиты и накопительные счета — рынок розничных пассивов вырастет в этом году почти на четверть, поэтому модель финансового поведения клиентов останется сберегательной», — заявил Георгий Горшков.