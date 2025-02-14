Прогноз ВТБ: ставки по вкладам на уровне 20% продержатся еще 3-4 месяца

Центробанк на своем заседании вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Этот шаг приведет к дальнейшей стабилизации рынка, и в ближайшие месяцы ставки по вкладам в российских банках снизятся на 0,5-1 п.п. При этом весной у вкладчиков еще будет возможность разместить свои средства под 19-20% годовых. В сегменте розничного кредитования существенных корректировок ставок не произойдет, но объемы выдач продолжат сокращаться. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Розничные пассивы

Рынок сбережений в России после традиционного сезонного оттока в начале года в феврале покажет рост — рыночный портфель рублевых средств физлиц должен превысить 54 трлн рублей, а общий — приблизиться к 58 трлн рублей. Прогноз на этот год по росту рынка: пассивы физлиц превысят 68 трлн рублей, поставив новый рекорд. Одним из основных драйверов роста выступят полученные вкладчиками процентные доходы, которые в этом году составят около 9 трлн рублей. Основной спрос придется на рублевые вклады.

Сейчас рынок ориентирован на депозиты сроком до года. По оценке аналитиков, доля такого привлечения с сентября прошлого года выросла на 3 п.п. На сроки до года приходится почти 94% объемов рублевых вкладов. В ближайшие месяцы не ожидается изменений этой тенденции. Сейчас вкладчики будут размещать свои средства преимущественно на сроки до полугода.

Розничные кредиты

Розничный кредитный рынок останется под влиянием общей стоимости фондирования для банков, поскольку ключевая ставка — лишь один из факторов, определяющих параметры заемных средств. Поэтому, несмотря на решение регулятора, не исключено возможное движение ставок в сегменте.

В любом случае розничные кредиты остаются очень дорогими, и россияне будут все реже на них рассчитывать. В совокупности с жесткой риск-политикой ЦБ РФ это продолжит тренд на «охлаждение» рынка. По прогнозам экспертов ВТБ ожидается, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,1 трлн рублей — почти на 30% ниже, чем в 2024 году. Больше всего сократятся продажи кредитов наличными и ипотеки. Драйвером сегмента жилищных кредитов останутся госпрограммы — сегодня на них приходится 85-90% ипотечных продаж.

«По нашей оценке, ЦБ взял курс на сохранение уровня ключевой ставки — пусть и высокого, но стабильного. Если этот тренд сохранится, то успокоит рынок: ставки по розничным депозитам останутся на уровне 19-20% и обеспечат россиянам рекордную доходность по ним в этом году, как для марафонца, распределяющего свои силы на длинной дистанции. По кредитам ставки в любом случае останутся экстремально высокими, и „кредитная зима“ будет с нами еще долго», — добавил Георгий Горшков