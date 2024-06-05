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Профессионалы Банка Уралсиб вошли в «Топ-100 ИТ-лидеров»

Сообщество лидеров цифровой трансформации Global CIO наградило победителей конкурса «Топ-100 ИТ-лидеров». В отраслевой номинации «Банки/Страхование» 3 места из 16 заняли представители ИТ-команды Банка Уралсиб.

В их число вошли руководители из ИТ-блока Банка Уралсиб — старший вице-президент по банковским технологиям Константин Меденцев, Руководитель департамента развития банковских технологий Александр Андреев и директор по инновациям Дмитрий Гришин. Все три победителя входят в Топ-10 в отраслевом зачете.

Рейтинг Топ-100 состоит из тех, кто по мнению профессионального ИТ-сообщества вносит большой вклад в развитие ИТ-отрасли. Победители рейтинга определялись путем голосования зарегистрированных участников Global CIO на сайте сообщества. При этом оценивались как личные, так и профессиональные качества кандидатов, а также их вклад в развитие компаний и ИТ-отрасли.

Global CIO — это профессиональное сообщество, которое объединяет более 10 тысяч руководителей в области информационных технологий, ответственных за внедрение новых технологий и цифровую трансформацию в компаниях. Многие из участников этого сообщества реализуют значимые проекты в сфере IT, разрабатывают инновационные решения и управляют крупномасштабными проектами в области цифровой трансформации.