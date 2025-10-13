Продукты Банка Уралсиб станут доступны пользователям финансовой платформы Авито

На форуме «Финополис 2025» Банк Уралсиб и АО «Авито Финанс» группы компаний Авито подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об интеграции кредитных продуктов банка с использованием финансовой платформы Авито.

Подписи под документом поставили директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова и заместитель председателя правления Банка Уралсиб Станислав Тывес.

Благодаря интеграции пользователи Авито смогут оформить покупку автомобиля у частного продавца, не покидая платформы. Весь процесс — от выбора автомобиля и получения кредитного предложения до подписания договора — будет происходить бесшовно внутри интерфейса Авито.

По словам заместителя председателя правления Банка Уралсиб Станислава Тывеса, банк активно развивает автокредитование на вторичном рынке, и партнерство с Авито — это еще одна возможность для наращивания продаж в этом направлении.

«Интеграция продуктов Уралсиба в финансовую платформу Авито — это, по сути, объединение знакомых финансовых инструментов в привычный пользовательский сценарий. Наше сотрудничество позволит не только улучшить клиентский опыт, максимально упростив оформление банковских продуктов на популярной российской платформе, но и позволит клиентам получать более выгодные условия по кредитам на покупку автомобилей с пробегом, реализуемых на классифайде», — отметил Станислав Тывес.

«Мы стремимся к тому, чтобы финансовые инструменты были органично встроены в жизнь наших пользователей, а покупки на Авито — простыми и удобными, даже когда речь идёт о серьёзных решениях, таких как приобретение автомобиля. Присоединение Банка Уралсиб к нашей финансовой платформе — ещё один шаг в реализации философии партнёрской модели: мы объединяемся с крупнейшими представителями рынка, чтобы вместе создавать лучший пользовательский опыт. Всё больше людей готовы совершать крупные покупки онлайн, и вместе с партнёрами мы стремимся сделать этот опыт максимально комфортным и прозрачным», — комментирует директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова.

Справка:

Согласно данным Similar Web, Авито — самая посещаемая онлайн-платформа объявлений в мире. Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Каждая пятая сделка на Авито совершается с Доставкой. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций.

Количество активных объявлений на Авито сегодня — более 240 млн, ежемесячная аудитория — более 72 млн пользователей. Каждую секунду на Авито совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 2 млн новых объявлений. В Авито работает более 12 000 сотрудников.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 октября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1359 банкоматов.