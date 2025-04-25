«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с максимальным кешбэком

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 апрельского рейтинга (2 место) лучших дебетовых карт с максимальным кешбэком, по версии портала Выберу. ру . В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по активам ( на 01.03.2025 г).

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как величина кешбэка в программе лояльности банка и у партнеров, условия обмена бонусов на рубли и максимальная сумма лимита в рублях, которую можно получить за месяц, размер процентов на остаток и порядок их начисления, стоимость выпуска и обслуживания карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности — доставку, онлайн-оформление и ряд других параметров.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.