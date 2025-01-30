«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 январского рейтинга дебетовых карт с бесплатным обслуживанием, кешбэком и процентом на остаток, по версии портала Банкирос.ру .

Эксперты портала проанализировали такие параметры банковских предложений, размещенных на Банкирос.ру, как стоимость обслуживания карты, процент кешбэка и условия его начисления, наличие дохода на остаток и процент начисления по накопительному счету, срок изготовления карты и возможность доставки клиенту, и другие критерии.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки (он начисляется в рамках программы лояльности Уралсиб Бонус) и высокий процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов.