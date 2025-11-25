Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 9 месяцев составила 7,6 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев 2025 года, прибыль банка по итогам этого периода составила 7,6 млрд рублей.

Активы банка составили 821,7 млрд рублей, капитал банка — 118 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня, А (RU), рейтинговое агентство НКР — до уровня A+.ru, рейтинговое агентство «Эксперт РА» — до уровня ruА.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.