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11:04, 27 ноября 2017 87
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При поддержке РСХБ в Калужской области запустили масштабный молочный комплекс

При поддержке РСХБ в Калужской области запустили масштабный молочный комплекс

В начале ноября в Калужской области состоялось открытие крупного животноводческого комплекса молочного направления «Калужская Нива» на 2800 голов дойного стада. В мероприятии участвовали министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, зампредседателя правления АО «Россельхозбанк» Оксана Лут, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, гендиректор ООО «Управляющая компания «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр и другие гости.

Животноводческий комплекс ввели в эксплуатацию при поддержке «Россельхозбанка», общий объем финансирования проекта мощностью более 65 тонн молока в сутки превышает 2,5 млрд рублей. Запуск нового комплекса стал очередным этапом реализации крупных инвестиционных проектов ООО «Калужская Нива». В декабре 2016 года был введен аналогичный животноводческий комплекс в Перемышльском районе области в деревне Бушовка.

Вопросы комплексного финансирования банком экономики Калужской области обсуждались в рамках рабочей встречи Оксаны Лут с Анатолием Артамоновым.

«РСХБ является опорным финансовым институтом для агропромышленного комплекса области: только в текущем году аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции было направлено порядка 5,2 млрд рублей, включая финансирование на льготных условиях в рамках механизма льготного кредитования АПК порядка 4,4 млрд рублей. Банк является ключевым игроком на региональном рынке кредитования сезонных работ, доля РСХБ составляет 95%. При этом всего за время работы банка в Калужской области в экономику региона было направлено порядка 61 млрд рублей», — отметила Оксана Лут.

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