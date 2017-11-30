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15:03, 30 ноября 2017 76
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При поддержке Россельхозбанка в Чечене построили тепличный комплекс

При поддержке Россельхозбанка в Чечене построили тепличный комплекс

При финансовой поддержке Россельхозбанка в Грозном Чеченской республики ввели в эксплуатацию высокотехнологичный тепличный комплекс ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» площадью девять га для круглогодичного выращивания овощей и зеленных культур.

Проект, который является одним из крупнейших в регионе, предусматривает ежегодное выращивание свыше семи тысяч тонн овощей с применением автоматизированных систем и 100% досветки. Для строительства комплекса РСХБ открыл кредитную линию на сумму 1,75 млрд рублей. Первая продукция предприятия поступила в продажу в конце октября текущего года.

Россельхозбанк выделяет значительные объемы кредитных средств на финансирование проектов по выращиванию овощей в закрытом грунте — это направление сельхозпроизводства является одним из приоритетных в развитии отечественного сельского хозяйства.

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