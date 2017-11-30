При поддержке Россельхозбанка в Чечене построили тепличный комплекс

При финансовой поддержке Россельхозбанка в Грозном Чеченской республики ввели в эксплуатацию высокотехнологичный тепличный комплекс ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» площадью девять га для круглогодичного выращивания овощей и зеленных культур.
Проект, который является одним из крупнейших в регионе, предусматривает ежегодное выращивание свыше семи тысяч тонн овощей с применением автоматизированных систем и 100% досветки. Для строительства комплекса РСХБ открыл кредитную линию на сумму 1,75 млрд рублей. Первая продукция предприятия поступила в продажу в конце октября текущего года.
Россельхозбанк выделяет значительные объемы кредитных средств на финансирование проектов по выращиванию овощей в закрытом грунте — это направление сельхозпроизводства является одним из приоритетных в развитии отечественного сельского хозяйства.