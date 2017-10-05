При поддержке Россельхозбанка ГК «Дамате» в 1,5 раза увеличит мощность проекта по производству мяса индейки

Россельхозбанк одобрил ГК «Дамате» кредитную линию в размере 14 млрд рублей на расширение крупнейшего в стране проекта по производству мяса индейки. Финансирование будет осуществляться в рамках программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых.
Привлечение дополнительных заемных средств позволит давнему партнеру Банка увеличить мощность производства до 155 тыс. тонн в убойном весе в год. Реализация проекта рассчитана на 2 года. В его рамках будут построены дополнительные площадки подращивания и откорма индейки, установлены новые линии на птицеперерабатывающем заводе, увеличены мощности элеваторного комплекса и комбикормового завода. Кроме того, ГК «Дамате» планирует приобрести технологический транспорт и дополнительные земельные участки. В результате расширения производства будет создано свыше 2 тыс. новых рабочих мест.
Начиная с 2010 года объем финансирования Банком деятельности ГК «Дамате», включая реализацию инвестиционных проектов на территории Пензенской и Тюменской областей, превышает 40 млрд рублей.
Россельхозбанк оказывает значительную финансовую поддержку в создании и развитии современных птицеводческих предприятий в различных регионах страны. С момента запуска в 2006 году приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и в рамках Госпрограмм развития сельского хозяйства Россельхозбанк направил на финансирование подобных проектов свыше 138 млрд рублей.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.