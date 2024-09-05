Президент России Владимир Путин объявил о запуске порта «Суходол» на полную мощность

Церемония состоялась на полях Восточного экономического форума во время презентации новых перспективных проектов Дальнего Востока. При запуске проекта на полную мощность присутствовали заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков, главы ВТБ и ВЭБ. РФ Андрей Костин и Игорь Шувалов.

В 2023 году специализированный угольный терминал морского порта «Суходол» начал свою работу в режиме пуско-наладочных работ. Сейчас, отработав все технологии, объект готов выйти на проектные показатели перевалки — 12 миллион тонн угля в год. Реализация проекта стала возможна благодаря партнерству ВЭБ. РФ и ВТБ в рамках Фабрики проектного финансирования. Объем вложенных инвестиций составил свыше 50 млрд рублей.

В режиме видеомоста с территории терминала Президенту России представили созданную с нуля инфраструктуру и новейшее оборудование, соответствующее самым высоким стандартам стивидорного бизнеса. Порт отвечает всем требованиям экологичной перевалки угля, выбросы угольной пыли минимизированы за счет высоких ветрозащитных стенок, выполненных по спецзаказу и закрытых конвейерных лент. Весь процесс движения груза на терминале автоматизирован.

По словам генерального директора морского терминала Сергея Кропотова, на территории порта установлено новейшее погрузочное оборудование с общей производительностью обработки угля до 7 тысяч тонн в час, построена и сдана в эксплуатацию собственная железнодорожная инфраструктура и энергетическая станция.

«Инвестор воспользовался возможностями, которые дает преференциальный режим свободного порта. Это позволило проект реализовать в более короткие сроки и оптимизировать бизнес-модель. Порт востребован среди угольных компаний, отправляющих свою продукцию в страны АТР», — сказал Юрий Трутнев.

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков выразил уверенность, что новый морской хаб станет гарантом логистической доступности и четкости для многих промышленных предприятий Дальнего Востока.

«Общий объем инвестиций в проект составил 53,3 млрд рублей. Современной высокотехнологичной инфраструктурой порта занято 197 га прибрежной территории. Уверен, что новый морской хаб станет гарантом логистической доступности и четкости для многих промышленных предприятий Дальнего Востока», — отметил министр.

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: «Создание и модернизация транспортной инфраструктуры — одна из наших сильных сторон. Мы — крупнейший инвестор в порты, объем финансирования таких проектов — а это 90 млн тонн перевалки, строгие экологические стандарты, новые рабочие места — достиг 200 млрд рублей».

Председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов: «ВЭБ.РФ свою функцию как институт развития выполнил в полном объеме, предоставив финансирование на первых этапах реализации проекта. Это наиболее сложный этап для любого крупного капиталоемкого инфраструктурного проекта».