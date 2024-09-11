В преддверии профессионального праздника — Дня страховщика — Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением № 279-рп
Так, Почетной грамоты удостоена Надежда Михайловна Кругляк — специалист по исследованию рынка агентского центра «На Дзержинского» Краснодарского филиала «Росгосстраха.
Ряду страховых агентов — ветеранов страховой отрасли — объявлена благодарность Президента РФ. Среди них:
Александра Ивановна Александрова — менеджер агентской группы универсального офиса «Можайск» управления розничных продаж департамента бизнеса в Московском регионе;
Галина Ивановна Бушмелева — страховой агент агентского центра «Оршанский» филиала «Росгосстраха» в Республике Марий Эл;
Галина Алексеевна Коваленко — страховой агент универсального офиса «Приморский» филиала «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
Наталья Ивановна Лобанова — специалист по исследованию рынка универсального офиса «Улан-Удэ» филиала «Росгосстраха» в Республике Бурятия;
Ольга Федоровна Тимофеева — страховой агент универсального офиса «Выборгский» филиала «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Свои поздравления с заслуженной наградой сотрудникам компании направил генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Максим Шепелев, пожелав коллегам здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших трудовых успехов на благо компании.
Президент РФ наградил сотрудников
В преддверии профессионального праздника — Дня страховщика — Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением № 279-рп
Так, Почетной грамоты удостоена Надежда Михайловна Кругляк — специалист по исследованию рынка агентского центра «На Дзержинского» Краснодарского филиала «Росгосстраха.
Ряду страховых агентов — ветеранов страховой отрасли — объявлена благодарность Президента РФ. Среди них:
Александра Ивановна Александрова — менеджер агентской группы универсального офиса «Можайск» управления розничных продаж департамента бизнеса в Московском регионе;
Галина Ивановна Бушмелева — страховой агент агентского центра «Оршанский» филиала «Росгосстраха» в Республике Марий Эл;
Галина Алексеевна Коваленко — страховой агент универсального офиса «Приморский» филиала «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
Наталья Ивановна Лобанова — специалист по исследованию рынка универсального офиса «Улан-Удэ» филиала «Росгосстраха» в Республике Бурятия;
Ольга Федоровна Тимофеева — страховой агент универсального офиса «Выборгский» филиала «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Свои поздравления с заслуженной наградой сотрудникам компании направил генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Максим Шепелев, пожелав коллегам здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших трудовых успехов на благо компании.