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Президент РФ наградил сотрудников

В преддверии профессионального праздника — Дня страховщика — Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением № 279-рп от 09.09.2024 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградил страховых агентов «Росгосстраха».

Так, Почетной грамоты удостоена Надежда Михайловна Кругляк — специалист по исследованию рынка агентского центра «На Дзержинского» Краснодарского филиала «Росгосстраха.

Ряду страховых агентов — ветеранов страховой отрасли — объявлена благодарность Президента РФ. Среди них:

Александра Ивановна Александрова — менеджер агентской группы универсального офиса «Можайск» управления розничных продаж департамента бизнеса в Московском регионе;

Галина Ивановна Бушмелева — страховой агент агентского центра «Оршанский» филиала «Росгосстраха» в Республике Марий Эл;

Галина Алексеевна Коваленко — страховой агент универсального офиса «Приморский» филиала «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

Наталья Ивановна Лобанова — специалист по исследованию рынка универсального офиса «Улан-Удэ» филиала «Росгосстраха» в Республике Бурятия;

Ольга Федоровна Тимофеева — страховой агент универсального офиса «Выборгский» филиала «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Свои поздравления с заслуженной наградой сотрудникам компании направил генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Максим Шепелев, пожелав коллегам здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших трудовых успехов на благо компании.