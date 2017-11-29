Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:26, 29 ноября 2017 47
 0    0

Председатель правления РСХБ Дмитрий Патрушев встретился с губернатором Ростовской области

Председатель правления РСХБ Дмитрий Патрушев встретился с губернатором Ростовской области

В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления АО «Россельхозбанк» Дмитрия Патрушева с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Ее посвятили вопросам финансирования экономики региона, а также реализации значимых инвестиционных проектов.

Стороны уделили особое внимание финансированию агропромышленного комплекса Ростовской области. Как отметил Дмитрий Патрушев, донская земля исторически является одним из главных сельскохозяйственных регионов России, обеспечивая существенную долю валового урожая зерна. Поэтому поддержка аграриев области, как в части кредитования сезонных работ, так и в рамках строительства и модернизации объектов АПК, всегда будет в числе приоритетов банка.

В ходе встречи отметили, что РСХБ выступает одним из ключевых банков-партнеров программы «100 губернаторских инвестиционных проектов», предусматривающей реализацию наиболее экономически и социально значимых инвестпроектов в регионе. При этом банк поддерживает не только предприятия АПК, но и работает с компаниями пищевой и перерабатывающей промышленности, строительства, торговли, транспорта, сферы бытовых услуг.

Всего за время деятельности в Ростовской области Россельхозбанк направил в ее экономику порядка 435 млрд рублей, в том числе 282 млрд предоставлены на развитие агропромышленного комплекса Дона. Доля банка в финансировании сезонных работ в регионе составляет более 90%.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
12:26, 29 ноября 2017
Председатель правления РСХБ Дмитрий Патрушев встретился с губернатором Ростовской области
11:24, 29 ноября 2017
Рязанские предприниматели прошли курс обучения экспортному маркетингу
11:19, 28 ноября 2017
За год РСХБ направил 116 миллиардов на развитие растениеводства
17:26, 27 ноября 2017
Рязанских предпринимателей обучили оформлению экспортной документации
11:04, 27 ноября 2017
При поддержке РСХБ в Калужской области запустили масштабный молочный комплекс
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
10:21, 16 ноября 2017 52 028
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
10:56, 17 ноября 2017 24 984
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 12
18:40, 20 ноября 2017 23 835
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 23 040
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 22 893
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований