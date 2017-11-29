Председатель правления РСХБ Дмитрий Патрушев встретился с губернатором Ростовской области

В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления АО «Россельхозбанк» Дмитрия Патрушева с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Ее посвятили вопросам финансирования экономики региона, а также реализации значимых инвестиционных проектов.
Стороны уделили особое внимание финансированию агропромышленного комплекса Ростовской области. Как отметил Дмитрий Патрушев, донская земля исторически является одним из главных сельскохозяйственных регионов России, обеспечивая существенную долю валового урожая зерна. Поэтому поддержка аграриев области, как в части кредитования сезонных работ, так и в рамках строительства и модернизации объектов АПК, всегда будет в числе приоритетов банка.
В ходе встречи отметили, что РСХБ выступает одним из ключевых банков-партнеров программы «100 губернаторских инвестиционных проектов», предусматривающей реализацию наиболее экономически и социально значимых инвестпроектов в регионе. При этом банк поддерживает не только предприятия АПК, но и работает с компаниями пищевой и перерабатывающей промышленности, строительства, торговли, транспорта, сферы бытовых услуг.
Всего за время деятельности в Ростовской области Россельхозбанк направил в ее экономику порядка 435 млрд рублей, в том числе 282 млрд предоставлены на развитие агропромышленного комплекса Дона. Доля банка в финансировании сезонных работ в регионе составляет более 90%.