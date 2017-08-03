Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:00, 3 августа 2017 4 565

Правда ли газобетон дороже керамических блоков?

Правда ли газобетон дороже керамических блоков?

В настоящее время для строительства частных домов все чаще используют газобетон и керамику. Как правило, газобетон считается наиболее бюджетным материалом, но его экологичность до сих пор находится под вопросом.

В этом плане керамика гораздо экологичнее, так как состоит из природных материалов (глина), она способна «дышать» и создавать благоприятный микроклимат. Еще немаловажным плюсом керамики является ее долговечность: срок службы может превышать сотни лет. Построив дом из данного материала от рязанской компании «Красная Площадь», можно забыть про зимние холода, так как керамкирпич обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Как правильно заметил Сергей Биричевский, генеральный директор компании «Красная Площадь», газобетон не идет в сравнение с керамикой с практической точки зрения.

В шоуруме «Красная Площадь» (Рязань), компания работает с 1999 года, можно найти все материалы для строительства.

Компания находится по адресу: улица Есенина дом № 2а. Телефон: 8 (4912) 777-079 и 8 (4912) 90-41-90. Также более подробную информацию можно узнать в группе «ВКонтакте», Facebook, Instagram.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
16:27, 15 августа 2017
В Рязани работает круглосуточная выставка архитектуры, малых форм и малоэтажного строительства
17:40, 14 августа 2017
«Построение клиентоориентированного бизнеса. Шаг за шагом. План работы на год»
13:13, 7 августа 2017
Забота о людях и природе
16:07, 4 августа 2017
Банк ТКБ улучшил условия по ипотеке
13:00, 3 августа 2017
Правда ли газобетон дороже керамических блоков?
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
13:34, 2 августа 2017 51 215
В Рязани отметили День ВДВ. Фоторепортаж
18:12, 10 августа 2017 30 809
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 30 729
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 22 926
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 19 012
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
Все новости