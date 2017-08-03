Правда ли газобетон дороже керамических блоков?

В настоящее время для строительства частных домов все чаще используют газобетон и керамику. Как правило, газобетон считается наиболее бюджетным материалом, но его экологичность до сих пор находится под вопросом.
В этом плане керамика гораздо экологичнее, так как состоит из природных материалов (глина), она способна «дышать» и создавать благоприятный микроклимат. Еще немаловажным плюсом керамики является ее долговечность: срок службы может превышать сотни лет. Построив дом из данного материала от рязанской компании «Красная Площадь», можно забыть про зимние холода, так как керамкирпич обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Как правильно заметил Сергей Биричевский, генеральный директор компании «
В шоуруме «Красная Площадь» (Рязань), компания работает с 1999 года, можно найти все материалы для строительства.
Компания находится по адресу: улица Есенина дом № 2а. Телефон: 8 (4912) 777-079