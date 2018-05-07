Потребительский кредит Прио-Внешторгбанка — от 10,9% годовых

Прио-Внешторгбанк запустил акцию по потребительским кредитам со сниженными процентными ставками.

Теперь при заключении договора под залог недвижимости процентная ставка начинается всего от 10,9% годовых (при условии ранее взятого ипотечного кредита в Прио-Внешторгбанке), а сумма кредита составляет до 3 миллионов рублей. А те, кто не являлся до сих пор клиентом Прио-Внешторгбанка, могут рассчитывать на ставку от 11,4%.

Кредит под поручительство или залог транспортного средства выдается уже по ставке от 12,5% годовых, а заемщик может рассчитывать на сумму до 700 тысяч рублей.

Кредит можно рефинансировать

На тех же условиях производится рефинансирование — переоформление ранее взятых кредитов с более высокими ставками. Допустим, обладатели кредитов других банков бравшие их год назад под 13 ли 15 процентов, могут рефинансировать их в один кредит Прио-Внешторгбанка от 10,9% — и существенно сэкономить на оставшихся выплатах.

Вы реализуете задуманное

Этот кредит интересен прежде всего для тех, кто хорошо знает цель, которую им хочется быстро реализовать. Например, вы приобрели квартиру в ипотеку и собираетесь ее ремонтировать, либо обставлять мебелью и бытовой техникой. Кому-то надо ремонтировать не квартиру, а дачу. У некоторых дача уже отремонтирована, но не хватает автомобиля, и вы собрались его приобрести на вторичном рынке — двери Прио-Внешторгбанка открыты и для вас. Кредит будет интересен и тем кто собирается летом съездить всей семьей на отдых.

Быстро, удобно, без лишних трат

Отдельно хочется отметить, что Прио-Внешторгбанк отличается тем, что при оформлении кредита отсутствуют требования по страхованию жизни и прочие дополнительные комиссии. А принятие решения о выдаче кредита происходит в течение одного дня, при наличии полного пакета документов. На сайте банка представлен удобный калькулятор, с помощью которого можно рассчитать ежемесячный платеж по кредиту и другие параметры.

Стоит помнить, что льготный процент действует лишь до 15 июня.