Пользователи бизнес-карт Уралсиба назвали самые полезные категории кешбэка

Бизнес-клиенты Банка Уралсиб назвали самые востребованные категории кешбэка по бизнес-картам в 2024 году. Около 60% клиентов, оплачивающих картой бизнес-расходы, считают полезным кэшбэк в категории «АЗС», 50% - среди самых востребованных назвали категории «Железнодорожные и авиабилеты», 45% - голосуют за кешбэк в категориях общепита, оплачивая бизнес-картой обеды для сотрудников, а также корпоративные мероприятия в кафе и ресторанах.
Заявку на бизнес-карту действующий клиент может оформить в онлайн-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн» или офисах Банка Уралсиб, новый клиент может получить карту при открытии расчетного счета или позже в любое удобное время. Бизнес-карта позволяет совершать все необходимые бизнес-операции без посещения офиса банка: пополнить расчетный счет можно в любом из почти 23 тысяч банкоматов Банка Уралсиб и банков-партнеров, снятие наличных доступно в банкоматах любых банков. Наиболее популярной опцией для расчетов с контрагентами являются онлайн переводы с бизнес-карты, которые работают в формате 24/7.
Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).
Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.
Пользователи бизнес-карт Уралсиба назвали самые полезные категории кешбэка
Бизнес-клиенты Банка Уралсиб назвали самые востребованные категории кешбэка по бизнес-картам в 2024 году. Около 60% клиентов, оплачивающих картой бизнес-расходы, считают полезным кэшбэк в категории «АЗС», 50% - среди самых востребованных назвали категории «Железнодорожные и авиабилеты», 45% - голосуют за кешбэк в категориях общепита, оплачивая бизнес-картой обеды для сотрудников, а также корпоративные мероприятия в кафе и ресторанах.
Заявку на бизнес-карту действующий клиент может оформить в онлайн-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн» или офисах Банка Уралсиб, новый клиент может получить карту при открытии расчетного счета или позже в любое удобное время. Бизнес-карта позволяет совершать все необходимые бизнес-операции без посещения офиса банка: пополнить расчетный счет можно в любом из почти 23 тысяч банкоматов Банка Уралсиб и банков-партнеров, снятие наличных доступно в банкоматах любых банков. Наиболее популярной опцией для расчетов с контрагентами являются онлайн переводы с бизнес-карты, которые работают в формате 24/7.
Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).
Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.