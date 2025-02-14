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Пользователи бизнес-карт Уралсиба назвали самые полезные категории кешбэка

Бизнес-клиенты Банка Уралсиб назвали самые востребованные категории кешбэка по бизнес-картам в 2024 году. Около 60% клиентов, оплачивающих картой бизнес-расходы, считают полезным кэшбэк в категории «АЗС», 50% - среди самых востребованных назвали категории «Железнодорожные и авиабилеты», 45% - голосуют за кешбэк в категориях общепита, оплачивая бизнес-картой обеды для сотрудников, а также корпоративные мероприятия в кафе и ресторанах.

Бизнес-карту для оплаты бизнес-расходов используют более 70% клиентов Банка Уралсиб — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Кэшбэк 7% по бизнес-картам Уралсиба действует на самые популярные бизнес-категории: «АЗС», «Кафе, рестораны, фастфуд», «Ж/д и авиабилеты», «Транспорт и прокат авто», а также на услуги для бизнеса и офисную мебель. На прочие покупки по таким картам кэшбэк составляет 0,5%. Для получения кэшбэка нужно совершить покупки на общую сумму от 30 тысяч рублей в месяц. По премиальным картам программа кэшбэка действует бессрочно, по стандартным картам — в течение трех месяцев со дня открытия.

Заявку на бизнес-карту действующий клиент может оформить в онлайн-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн» или офисах Банка Уралсиб, новый клиент может получить карту при открытии расчетного счета или позже в любое удобное время. Бизнес-карта позволяет совершать все необходимые бизнес-операции без посещения офиса банка: пополнить расчетный счет можно в любом из почти 23 тысяч банкоматов Банка Уралсиб и банков-партнеров, снятие наличных доступно в банкоматах любых банков. Наиболее популярной опцией для расчетов с контрагентами являются онлайн переводы с бизнес-карты, которые работают в формате 24/7.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).

Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.