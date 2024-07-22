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Полномочия генерального директора «Росгосстраха» Максима Шепелева продлены на 3 года

Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» продлил полномочия генерального директора Максима Шепелева на 3 года — с 20 июля 2024 года до 30 июня 2027 года.

Максим Шепелев возглавляет «Росгосстрах» с июля 2022 года. По образованию он экономист, выпускник Кубанского государственного университета, имеет также степень магистра экономики Школы бизнеса и экономики Университета Эксетера в Великобритании по специальности «Финансы и инвестиции».

Карьера Максима Шепелева в финансовой сфере началась в 2001 году в Банке Москвы, где он прошел путь от специалиста до руководящих должностей в инвестиционном подразделении.

В страховой бизнес Максим Шепелев пришел в 2008 году и с того времени работал на руководящих позициях в компаниях «Столичная страховая группа», «Московская страховая компания», «Страховая группа МСК», «Москва Ре», Страховая группа «Спасские ворота», МСК «Солидарность для жизни» (SoVita), «МСК Лайф», «РГС Страхование жизни», ЗАО «Капитал Страхование».

К команде «Росгосстраха» Максим Шепелев присоединился в 2017 году, он вошел в состав правления компании, и в 2018—2019 гг. руководил финансовым блоком. С 2020 года — операционный директор страховой компании, с июля 2022 года — генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах».

Под руководством Максима Шепелева «Росгосстрах» последовательно наращивает сборы страховой премии и борется за расширение своей рыночной доли в ключевых видах страхования как в рознице, так и корпоративном бизнесе. В этом году в компании запущен большой проект внутренней трансформации модели управления, внедрено OKR-планирование, стартовал проект по переходу на Scaled Agile Framework (SAFe), призванный изменить внутреннее взаимодействие подразделений и сотрудников. За первые 6 месяцев 2024 года «Росгосстрах» удвоил объем заработанной чистой прибыли по сравнению с первым полугодием 2023 года.