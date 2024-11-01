Подведены итоги студенческого конкурса по финансовой грамотности

Итоги федерального конкурса по финансовой грамотности среди студентов педагогических направлений «Финансовый мир» подвели ВТБ и Национальная система платёжных карт (НСПК). В конкурсе приняли участие более тысячи учащихся из 49 высших учебных заведений России от Луганска до Южно-Сахалинска.

В течение месяца участники изучали материалы о современных тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля, проходили тестирование и готовили творческие задания. По итогам конкурса финансовые эксперты выбрали троих победителей из Российского государственного профессионально-педагогического университета в Екатеринбурге (Екатерина Постригань), Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого (Ангелина Селянин) и Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (Алена Черезов). Студенты из Тулы и Перми занимают призовые места уже второй год подряд.

Лучших учеников ждёт главный приз — поездка в Москву, посещения ЦБ, офисов ВТБ и НСПК, мастер-классы от банковских специалистов и яркая культурная программа. Остальные финалисты получат дипломы и ценные подарки от организаторов в своих городах.

«Получение знаний — самая важная инвестиция в будущее. От завтрашних педагогов зависит, насколько эффективно будет функционировать система обучения. Преподаватели находятся в эпицентре изменений, происходящих сегодня по всем направлениям — это касается и технологий, и финансов. Мы готовы делиться самой актуальной экспертизой в ультрасовременном финансовом мире и быть надежным партнером для сферы образования. Вместе мы вносим важный вклад в процветание будущего поколения», — отметила заместитель президента — председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

«Мы видим, что у людей существует потребность в получении новых знаний в области финансовой грамотности. Это подтверждается тем, что в конкурсе приняло участие свыше 1000 студентов из различных высших учебных заведений по всей стране. Важно отметить, что именно педагоги готовы накапливать и передавать эту информацию, что делает их ключевыми фигурами в процессе обучения. Финансовая грамотность учителей является основой для формирования ответственного и образованного поколения. Правильно выстроенная передача знаний, в свою очередь, позволит людям достигать своих целей, улучшать качество жизни и обеспечивать финансовую безопасность», — прокомментировал заместитель генерального директора НСПК Дмитрий Бувин.