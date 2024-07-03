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Подведены итоги первого в России архитектурного хакатона

Первый на российском рынке хакатон для ИТ-архитекторов с призовым фондом 1,2 млн рублей состоялся при поддержке ВТБ. ARCHI. Tech проходил с 31 мая по 30 июня в онлайн-формате. В хакатоне приняло участие более 430 команд, а также индивидуальные участники — всего более 1200 человек со всей страны.

Для хакатона эксперты из команды департамента ИТ-архитектуры банка разработали специальную методологию двухуровневого отбора участников: на первом этапе жюри выявляли «архитектурный» профиль участников, а на втором — оценивали их гибкие навыки (soft skills). Методология позволяла распределить решение задачи по трем категориям: «Архитектор стрима», «Архитектор системы» и «Архитектор данных». Хакатон состоял из регистрационного этапа, разминочной задачи, решение которой участники могли загрузить с 14 по 28 июня, и основной задачи, на решение которой отводилось 24 часа.

«ИТ-архитектура предполагает сочетание самых разных компетенций: было здорово увидеть среди участников как совсем юных, так и вполне сложившихся специалистов из смежных областей. Средний возраст финалиста составил 30 лет. Предложенный нами формат ИТ-соревнований встретил большой отклик у рынка. Мы обязательно продолжим практику проведения архитектурных хакатонов», — прокомментировал Илья Старостин, руководитель департамента ИТ-архитектуры, старший вице-президент банка ВТБ.

В рамках хакатона участники попробовали свои силы в задачах, над которыми ежедневно работают ИТ-архитекторы. Участвовать можно было самостоятельно или командой. Необходимо было выбрать один из трех уровней — простой, средний или сложный. На подготовку и загрузку решения было отведено 24 часа. В финал вышло 24 команды, которые затем представили жюри свои решения в формате питчей. По итогам презентации проектов жюри выбрало 9 команд-победителей, по 3 в каждой категории. Они разделили призовой фонд хакатона в размере 1 200 000 рублей: 170 тыс. рублей за первое место, 130 тыс. рублей за второе и 100 тыс. рублей за третье место.

Лучшими в категории «Архитектор стрима» стали: Alfa Masters, AdventureTime и «Зайчики». В категории номинации «Архитектор системы» — команды Java Boys, «Фыва» и единственный, среди победителей, участник без команды с ником «Дмитрий-76768». Команды «Эпсилон», Monikai и CAP стали победителями в категории «Архитектор данных».