Подарки с выгодой в салонах «МегаФон»

В канун праздников во всех салонах «МегаФон» специальные предложения на большой ассортимент товаров. На выгодных условиях можно приобрести смартфоны, умные часы, видеорегистраторы и так далее.

Смартфон станет отличным праздничным презентом как для мужчин, так и для женщин. В салонах «МегаФон» представлен широкий ассортимент самых современных гаджетов от ведущих производителей.

Для почитателей бренда Samsung действует выгодное предложение по Трейд Ину. При сдаче старого телефона в любом состоянии можно получить скидку от 4000 рублей при покупке смартфонов Samsung Galaxy A6, A6+, A7 и опцию «Гигатека» с доступом к 100 фильмам и 100 каналам на «МегаФон».ТВ, а также 100 ГБ трафика.

Акция доступна абонентам «МегаФона» на тарифных планах из линейки «Включайся!». Полное описание акции на сайте.*

Фанаты бренда Apple до 10 марта могут приобрести гаджет с дополнительной скидкой. Например, скидка на Apple iPhone XR 64GB составит 4000 рублей. Дополнительным приятным бонусом станет возможность приобрести гаджеты в кредит или рассрочку.

Родители, которые ищут подарки своим детям, по достоинству оценят акцию на часы Elari KidPhone. При покупке двух часов Elari KidPhone 3G gps в одном чеке итоговая стоимость комплекта составит 10990 рублей.

C помощью KidPhone 3G ребенок может общаться с родителями и друзьями в режиме видеочата: звонить можно как на смартфоны родителей, так и на другие KidPhone 3G. А Алиса сможет ответить на любой вопрос, рассказать сказку, сыграть в игру и даже пошутить! Условия акции на сайте.

Ценители здорового образа жизни тоже не остались без внимания. В канун праздников при покупке смартфона Honor View 20 фитнес-браслет Honor Band 4 в подарок. Умный браслет оснащен множеством полезных функций: мониторинг сна, измерение пульса в режиме реального времени, онлайн идентификацией номеров, обзором входящих или отклоненных вызовов, уведомлениями о новых сообщениях и так далее. Фитнес-браслет Honor Band 4 может работать до 17 дней без подзарядки. Условия акции на сайте.

И не забудьте про связь для ваших близких. Приятным бонусом к любому гаджету станет красивый номер телефона. Посмотреть все номера можно в интернет-магазине оператора.

«Наши акции — это отличная возможность приобрести для себя и своих близких хороший и функциональный подарок по выгодной цене. На выгодных условиях можно приобрести смартфоны, видеорегистраторы, умные часы и планшеты. Например, смартфон Samsung по привлекательной цене станет отличным праздничным презентом как для мужчин, так и для женщин, а детям отлично подойдут умные часы Elari KidPhone, которые можно купить по выгодной цене. Приглашаем вас в салоны „МегаФон“ за полезными и актуальными подарками» — рассказывает директор Центрального филиала компании «МегаФон Ритейл» Светлана Гречухина.

Полные условия всех акций на сайте оператора.

* Акция проводится с 04 февраля 2019 г. по 24 марта 2019 г. для абонентов тарифов «Включайся!» (кроме «Открывай») при условии оплаты и подключения опции «Аванс на абонентскую плату 1500 руб. на счет на 5 мес». Цена смартфона вне акции: Samsung Galaxy A6 (2018) — 15 990 руб.; Samsung Galaxy A6+ (2018) — 17 990 руб.; Samsung Galaxy A7 (2018) — 19 990 руб. Все цены указаны с НДС. Количество товара ограничено. Акция может быть прекращена досрочно при отсутствии товаров в салоне. Подробности на megafon.ru.